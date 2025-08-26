Войната в Украйна:

Унгарци отказаха 1,5 милиона евро от ЦСКА

26 август 2025, 10:07 часа 181 прочитания 0 коментара
Унгарци отказаха 1,5 милиона евро от ЦСКА

Ръководството на елитен унгарски тим е отказал 1,5 милиона евро от ЦСКА. Става въпрос за тима на Уйпещ, който е отхвърлил оферта на българския гранд за централния защитник Андре Дуарте. Това съобщиха медиите в Унгария. Както е известно, ръководството на „армейците“ усилено търси качествени футболисти, които да вдигнат класата на тима и да му помогнат да излезе от тежката криза, в която се намира.

Уйпещ не иска да се разделя с Андре Дуарте 

Ръководството на Уйпещ е решило да отхвърли офертата на ЦСКА за Андре Дуарте, тъй като са преценили, че до края на трансферния прозорец остава прекалено малко време и трудно ще успеят да му намерят заместник. Босовете на унгарския клуб са категорични, че нямат намерение да се разделят с един от най-добрите си играчи дори и при отличната оферта на „армейците“. Ако трансферът между ЦСКА и Уйпещ се бе осъществил, то това щеше да е рекордна изходяща сделка в историята на унгарците.

ЦСКА има нужда от подсилване на защитата 

След провала на трансфера на Дуарте от ЦСКА ще продължат да търсят нов централен защитник. „Червените“ имат нужда от подсилване на този пост, тъй като напоследък има сериозен интерес към един от най-добрите бранители на тима – Лумбард Делова. Косовският национал има откупна клауза в договора си на стойност 950 хиляди евро. Това означава, че той може да си събере багажа веднага, след като се намери някой, който да я плати.

ОЩЕ: ЦСКА прати оферта за аржентинец от родния клуб на Меси

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес