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Кой има имен ден днес, 29 юни 2026 г. Честито!

29 юни 2026, 5:55 часа 417 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Кой има имен ден днес, 29 юни 2026 г. Честито!

На 29 юни 2026 г. имен ден празнуват хората, които носят името Петър, Петрана, Петя, Павел, Павлин, Павлина, Пoлина, Пенка, Пенчо, Камен и производните им. На този ден Православната църква почита едновременно паметта на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. Най-важните обстоятелства от техния живот са описани в книгата "Деяния на апостолите" (Нов завет), а за апостол Петър четем и в евангелията. Петър се наричал отначало Симон и бил син на рибар от Витсаида Галилейска. Брат му Андрей пръв станал ученик на Христос и довел Симон при Исус. Името на апостол Петър се споменава постоянно в Евангелието. Той бил един от любимите ученици на Христос. Когато повели Исус на съд, само Петър и един от учениците вървели след него.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди здрава, усмихната и щастлива! Нека животът ти бъде изпълнен с взаимност и разбирателство. Да си доволна от себе си и да има мир и хармония в семейството ти! 

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Нека този ден донесе вълшебство в живота ти, дните ти да са изпълнени със сбъднати мечти, успешни планове и моменти на късмет и щастие!

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Нека твоят имен ден бъде началото книга, изпълнена с най-искрени пожелания, истински приятели, неповторима любов и невероятни успехи! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през юни 2026 г.

Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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