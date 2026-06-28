Внимание: Военна техника по българските пътища

От министерство на отбраната съобщиха за предстоящо придвижване на военна техника по българските пътища. Става въпрос за предислоциране на личен състав и военна техника от военни формирования от състава на Сухопътните войски. Предвидено е то да се извърши по републиканската пътна инфраструктура на 29 юни 2026 г. и на 4 юли 2026 г. Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция“, уточняват още от военното министерство.

Каква е целта?

Придвижването ще бъде за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебен полигон „Корен” и обратно. ОЩЕ: Американски военни и техника ще преминават през България следващите 2 дни

Периодично преминаване заради „Alliance Wall Exercise“

Припомняме, че само преди дни от министерството на отбраната съобщиха за друго периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили.

То е във връзка с участие в международното учение на НАТО „Alliance Wall Exercise“, което ще се извърши до 12 юли.

За това време по републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Република Франция и от въоръжените сили на Полша. Транспортирането ще се осъществява от Румъния до Учебен полигон „Ново село“ и обратно. ОЩЕ: Отиват на учение: Чуждестранни военни ще се придвижват през България