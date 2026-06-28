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Прогноза за времето - 29 юни 2026 г. (понеделник)

28 юни 2026, 20:01 часа 612 прочитания 0 коментара
Снимка: istock
Прогноза за времето - 29 юни 2026 г. (понеделник)

В първия ден на новата седмица времето ще бъде слънчево и горещо. Такава е прогнозата за времето на дежурния синоптик Калин Петров от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В понеделник в следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни - няма да се променя съществено.

Максималните температури

Максимални температури ще са между 34 и 39 градуса. В София теромемтрите се очаква да показват около 34 градуса, сочи още прогнозата за времето. ОЩЕ: Птиците също страдат: Как да помогнем на пернатите в горещините

Времето в планините

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

Ще става ли за плаж?

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, се казва още в прогнозата за времето на НИМХ. 

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Източник: meteo.bg

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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