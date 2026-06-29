На протест: Държавни служители не искат да плащат осигуровки и да им намаляват заплатите

Държавни служители от редица институции ще проведат съвместна протестна акция пред сградата на Министерския съвет под надслов "Равни права за всички" по време на планираното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Повод за демонстрацията е обсъждането на Закона за държавния бюджет за 2026 г. В протеста се включват служители на Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", Агенцията за социално подпомагане, Националната здравноосигурителна каса, Националния статистически институт, Агенцията по вписванията и много други.

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Според организаторите, протестът е във връзка с обсъждането на Закона за държавния бюджет. Те заявяват, че ще изразят несъгласие с предвидените ограничения в разходите за персонал и настояват за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд в държавната администрация.

Сред основните искания на протестиращите са премахване на Закона за държавния служител и въвеждането на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите, недопускане на съкращения без предварителен анализ и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за 2027 г.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов разкритикува намерението за 10% съкращаване на щата в държавната администрация, като заяви, че подобна мярка не се основава на реален анализ, а представлява механично прилагане на еднакъв подход към всички институции.

От КНСБ настояха да бъде извършен подробен анализ по министерства, агенции и администрация, преди да се пристъпва към съкращения.