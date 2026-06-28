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Какво ни трябва в неделя вечер, за да сме щастливи: Допаминът ни за днес

28 юни 2026, 22:30 часа 812 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Какво ни трябва в неделя вечер, за да сме щастливи: Допаминът ни за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Неделя - време за почивка и приятно нищоправене.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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