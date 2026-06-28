Какво ни трябва в неделя вечер, за да сме щастливи: Допаминът ни за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Неделя - време за почивка и приятно нищоправене.
Една от най-редките гледки на планетата: Мистериозните животни, скрити на 4500 м височина (ВИДЕО)
#dogs #funnyanimals #animalvideos #funnyanimalvideos #doglovers pic.twitter.com/CNT1hkzGDv— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) June 13, 2026
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