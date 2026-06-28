Нов скандал: Украинската делегация на "Евровизия" избягвала DARA заради подозрения за връзки с Русия

Представителката на Украйна на "Евровизия 2026" Лелека разкри нови скандални подробности за това какво се е случвало зад кулисите на тазгодишния конкурс с обвинителен адрес България. В скорошно интервю певицата разкри, че украинската делегация умишлено е избягвала някои участници, включително победителката от DARA, по подозрения за връзки с Русия.

Според украинския артист решението е било взето още преди началото на репетициите във Виена, като част от политиката на делегацията да избягва всякакъв контакт с лица, заподозрени във връзки с Русия.

Лелека обясни, че украинската делегация е съставила "специален списък" с творци, с които членовете ѝ няма да имат социално или професионално взаимодействие по време на конкурса, пише изданието Euromix.

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Тя обясни, че DARA е била включена в този списък заради съмнения за евентуални връзки с Русия. Лелека добави, че този подход е част от по-широката политика на делегацията да избягва оказването на каквато и да е непряка подкрепа на лица, за които се смята, че имат връзки с държавите, които Украйна счита за "враждебни".

Източник: Getty Images

Украинската представителка не представя доказателства

Въпреки тези разкрития, Лелека бързо поясни, че не храни негативни чувства към България или българите.

Напротив, тя заяви, че преди това е сътрудничила с български творци, разбира донякъде българския език и е голям почитател на българската кухня.

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На въпроса дали смята победата на DARA с "Bangaranga" за справедлива, Лелека отказа да даде директен отговор. Тя похвали както песента, така и изпълнението на DARA, като същевременно отбеляза, че все още има "въпроси" около концепцията за справедливост като цяло.

Издания, свързани с конкурса, подчертават, че украинската представителка не е предоставила никакви доказателства в подкрепа на твърденията относно предполагаемите връзки на DARA с Русия. Коментарите ѝ се отнасяха до вътрешната политика на украинската делегация по време на "Евровизия 2026", а не до проверени факти, свързани с българската победителка.