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Тези хора ще загубят пари, защото техните възнаграждения ще бъдат отрязани

29 юни 2026, 6:10 часа 909 прочитания 0 коментара
Снимка: Студио Actualno
Тези хора ще загубят пари, защото техните възнаграждения ще бъдат отрязани

Думите от заглавието са на Петър Витанов, председател на парламентарната група на "Прогресивна България". Той ги каза в предаването "Защо?" на bTV - то беше преименувано, първоначално се казваше "Защо, г-н министър".

Казаното от Витанов касаеше заплатите на директорите на някои държавни дружества, които хем са на загуба, хем възнагражденията на началниците им били огромни. Кой къде и какви пари взема официално не е ясно - самият Витанов вчера се появи в различни медии да каже, че има неоправдано високи заплати - ОЩЕ: Заплатите в държавните бордове - по-високи от тези на премиера и президента, взети заедно

Сега Витанов увери, че който работи съвестно, нямало да пострада от готвените реформи, докато изясняваше, че ефектът от тях се чака догодина. И това на фона на готвен нов протест срещу властта - в 14:00 часа днес, 29 юни. Той е насочен срещу плановете държавните служители да си плащат осигуровките - искат се "равни права за всички" и да нямало ограничаване на заплати в държавната администрация.

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Заплати цитати Петър Витанов държавни заплати
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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