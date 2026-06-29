Тези хора ще загубят пари, защото техните възнаграждения ще бъдат отрязани

Думите от заглавието са на Петър Витанов, председател на парламентарната група на "Прогресивна България". Той ги каза в предаването "Защо?" на bTV - то беше преименувано, първоначално се казваше "Защо, г-н министър".

Казаното от Витанов касаеше заплатите на директорите на някои държавни дружества, които хем са на загуба, хем възнагражденията на началниците им били огромни. Кой къде и какви пари взема официално не е ясно - самият Витанов вчера се появи в различни медии да каже, че има неоправдано високи заплати - ОЩЕ: Заплатите в държавните бордове - по-високи от тези на премиера и президента, взети заедно

Сега Витанов увери, че който работи съвестно, нямало да пострада от готвените реформи, докато изясняваше, че ефектът от тях се чака догодина. И това на фона на готвен нов протест срещу властта - в 14:00 часа днес, 29 юни. Той е насочен срещу плановете държавните служители да си плащат осигуровките - искат се "равни права за всички" и да нямало ограничаване на заплати в държавната администрация.

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