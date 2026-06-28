Новините: Най-важното за деня, 28 юни 2026

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 юни 2026 г.

"ПО-ПРИТЕСНИТЕЛНО ОТ БАБА АЛИНО": ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА МВР НАМЕКНА ЗА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО В СВЛАЧИЩЕН РАЙОН НА ВАРНА

"В целия казус установихме нещо доста по-притеснително от случая Баба Алино. В район "Приморски" от 2019 до 2023 са издадени 1170 удостоверения за търпимост. Те са десетки пъти повече, отколкото удостоверенията, издадени в други райони на Варна", коментира главният секретар на МВР Любомир Николов в предаването "На Фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия във връзка с незаконния град край във Варна.

ИЗПЕПЕЛЯВАЩАТА ВЪЛНА В ЕВРОПА СЕ ПРИДВИЖВА НА ИЗТОК: БЪЛГАРИЯ Я ЧАКАТ 39°С

Европа ври, а десетки милиони са изправени пред екстремни температури през уикенда. В същото време смъртоносната гореща вълна се придвижва на изток и се приближава към България, предаде АФП. Германските метеоролози предупреждават за възможни нови температурни рекорди, а редица държави в Източна Европа обявяват червени предупреждения.

ИРАН С ПРИЗИВИ ЗА НЕНАМЕСА В ОРМУЗКИЯ ПРОТОК: КОГА ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВИ КАПАЦИТЕТЪТ МУ(ВИДЕО)

"Съгласно меморандума за разбирателство Ормузкият проток ще се върне към предвоенния си оперативен капацитет в рамките на 30 дни под управлението, прието от Иран, и след премахване на пречките от Ислямска република Иран. Това е заявил Иранският външен министър Абас Арагчи по време на пресконференция с ираккия си колега, предават както Middle East Eye, така и Clash Report. Изявлението на Аргачи идва в момент, в който две поредни нощи

ЗАД ДОСТАВКИТЕ НА МАНТИНЕЛИ СТОИ БИВШ ПРЕМИЕР? ДЕМЕРДЖИЕВ ЗА ДЪЛГОЛЕТНИТЕ ДАЛАВЕРИ В ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Кабинетът "Желязков" се е погрижил чрез различните министерства, агенции и дружества да сключи така договори за обществени поръчки, че корупционните практики по източването на бюджета да продължат и след неговото съществуване. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"ВОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН НА ЧЕТИРИ КРАКА НА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД": РУСИЯ Е НА РЪБА НА ОТКРИТИ БЕДРЕДИЦИ, УКРАЙНА С УДАРЕН РЕКОРД(ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин и беларуският му колега Александър Лукашенко проведоха преговори при закрити врата за втори пореден ден във Валдай (руската област Новгород), където е резиденцията на стопанина на Кремъл. Това се случва, след като беларуският лидер пристигна спешно в Русия на 26 юни. Официалните източници не са публикували нито дневен ред, нито коментари, нито обяснение за непланираните срещи.

БЛИЗКИЯТ ИЗТОК ОТНОВО ГОРИ: С "ИРАН ВЕЧЕ НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА", САЩ И ИРАН СИ РАЗМЕНИХА УДАРИ

Нова ескалация на напрежението в Близкия изток между Иран и САЩ. Рано в неделя Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че нейните военноморски и въздушно-космически сили са предприели съвместни атаки с ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн в отговор на американските удари срещу Иран тази нощ, информира Ройтерс.

ЗАПЛАТИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ БОРДОВЕ - ПО-ВИСОКИ ОТ ТЕЗИ НА ПРЕМИЕРА И ПРЕЗИДЕНТА, ВЗЕТИ ЗАЕДНО

Заплатите в публични предприятия и съставите на техните бордове на места надхвърлят дори възнагражденията на премиера и президента, взети заедно. Заплатите в публични предприятия и съставите на техните бордове на места надхвърлят дори възнагражденията на премиера и президента, взети заедно.

ГЕРБ ПРАВИ "НОВА ПАРТИЯ" И ЩЕ ТЪРСИ ДОВЕРИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ: ПРИ НАС БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ОТЛИЧНИК В ЕВРОПА, А СЕГА - НАКАЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА(ВИДЕО)

Трябва да убедим хората, че отново можем да управляваме добре. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, коментирайки в Кюстендил актуални политически и икономически теми. Борисов обяви, че ГЕРБ гради алтернативно правителство. За всеки "министерски пост" в алтернативния кабинет ще се конкурират по двама-трима представители на партията. На среща с младежката структура на ГЕРБ в Кюстендил партийният лидер обясни, че идеята е в перспектива ГЕРБ отново да стане управляваща.

"КАКВО ЩЕ СТАВА НАЕСЕН": ПРЕЗ ЛЯТОТО, БЕЗ ПАРТИИ И РЕКЛАМИ1, ОЦЕНКА НА "УСПЕШЕН" ЗА ПЪРВИ ПРОТЕСТ СРЕЩУ РАДЕВ, ЗАДАВА СЕ НОВ

Снощи в София се проведе първият протест срещу управлението на кабинета "Радев". "Радев е не само българският Орбан. Той е и българският Янукович. Управлението на такива руски агенти води до война, ако не бъдат свалени навреме", твърдят организаторите. Демонстрантите са недоволни от цялостната политика на правителството на бившия президент и имат сериозни забележки към предложенията за държавния бюджет.