Внимание - горещо! Жълт код в цялата страна за понеделник

Жълт код за опасно време е в сила за цялата страна в понеделник, 29 юни 2026 г., става ясно от стравка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Жълтият код означава, че времето е потенциално опасно. В този случай съветите на синоптиците към хората са да бъдат внимателни, че се очакват много високи температури. Те предупреждават, че са възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

Каква е прогнозата за времето?

ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури - между 34° и 39°, в София - около 34°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. ОЩЕ: Седмична прогноза за времето за 29 юни - 5 юли 2026 г.