Кой има имен ден днес, 6 март 2026 г. Честито!

06 март 2026, 5:55 часа 428 прочитания 0 коментара
На 6 март 2026 г. своя имен ден празнуват всички, които носят името Красен, Красимир, Красимира и производните им. На този ден църквата почита Св. Аркадий. От ранна възраст се посветил на монашески подвизи и пребивавал в тях до времето на Юлиан Отстъпник, при царуването на когото починал.Той бил наставник на свети Иулиан лекар и Еввул, пострадали от Юлиан недълго преди неговата смърт. Като оплакал мъченическата смърт на своите ученици, свети Аркадий погребал честните им тела, а след тях и сам, благодарейки на Бога, се представил от този свят.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди щастлива, бъди неотразима, бъди себе си! Нека пред теб се отвори път, покрит с рози, но без бодли и светлина, която не се заслепява, а осветява успехите ти!

***

Честит имен ден! Бъди здрава, усмихната и успешна. Нека този ден ти донесе знак, който да ти подскаже, че вървиш в правилната посока, придружена и подкрепяна от истински приятели и любов!

***

Бъди жива, здрава, усмихната и сияйна! Нека този ден ти припомни за истинските неща в живота. Злото да те забрави и твоят светец-покровител да те закриля и пази от беди! 

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

