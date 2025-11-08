Кой има имен ден днес, 8 ноември 2025 г. Честито!

На 8 ноември 2025 г. имен ден имат всички, които носят името На този ден празнуват Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Арангел, Райчо, Райна и Рангел. На 8 ноември църквата почита безплътните небесни сили – Събор на св. Архангел Михаил. Денят е известен още като Архангеловден. Пред престола на Господ винаги стоят седем ангели – наричаме ги архангели. Първият е св. Архангел Михаил, изобразяван с копие в ръка, тъпчещ дявола с крака - неслучайно за него казват, че е най-силният ангел. Той представя Божието слово.

Имени дни през ноември 2025 г.

Обичаи

На много места в България се прави курбан за светеца. Пекат се и обредни хлябове, които много приличат на тези, които се приготвят при помени и погребения. Най-често се приготвят по два хляба, наричат ги Рангелово блюдо и боговица. Най-възрастният човек в дома го разчупва на кръст и изрича думите "Свети Архангеле, Свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач да се роди мъж до тавана!" Сипва отгоре вино от пръстена паница, а домакинята събира с шепи виното и го разпръсква навсякъде в къщата за берекет. Тя също изрича думите "Свети Архангеле, Свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач да се роди жито до пояс! Сега с що можахме, а догодина с що искаме! Сега с паница, догодина с бакъра!" На някои места в България домакинята разчупва обредния хляб и дава на всеки. Къшеят хляб трябва да се поеме с две ръце и да се изрече благослов. Българите са вярвали, че ако умиращият се усмихва, значи Архангел Михаил му е подал златна ябълка.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрав, за да се може да се нарадваш на всички чудеса, които ще настъпят в живота ти! Нека пожеланията на твоите близки се превърнат в сбъднати мечти!

***

Честит празник! Здравето, щастието и красотата да са твои верни спътници във всеки миг и ден от живота ти! Нека желанията ти бъдат чисти и се случат, когато най-много имаш нужда от тях!

***

Честит имен ден! Нека този ден те зареди с любов, щастие, светлина и късмет! Да ти върви по вода и злото да те забрави! Бъди най-веселата празнуваща и не спирай да се усмихваш! Весело празнуване!

Имени дни 2025 г.

Снимки: iStock