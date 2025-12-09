Лайфстайл:

Кой има имен ден днес, 9 декември 2025 г. Честито!

09 декември 2025, 05:55 часа 530 прочитания 0 коментара
На 9 декември 2025 г. е голям празник! Своя имен ден отбелязват дамите, които носят името Анна, Ана, Ани, Аника, Аница, Анче, Анушка, Анита, Анелия, Анета, Анабел, Вилиана, Ан, Ана-Мария и производните им. Света Анна е сочена от традицията за майка на Дева Мария и баба на Иисус Христос. Култът към светицата се разпространява широко през VI век, когато в Константинопол е построена първата черква, носеща нейното име. Тя е смятана за покровител на на родилките и миньорите, на брака, на майчинството, на семейството, на бременните, девиците и вдовиците.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрава, щастлива и успешна! Не само на твоя празник, но и през всички дни в годината! Нека името ти носи късмет, а Св. Ана да те пази и закриля! 

Честит празник! Пожелавам ти да бъдеш винаги в мир със себе си и хората, на които държиш и обичаш! Нека Св. Ана те пази от злото и изкушенията и те води по път, изпълнен с любов, щастие и успехи! 

Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие! 

Нека твоят празник бъде незабравимо преживяване, както и ти си неповторим човек за твоите близки и приятели! Да се къпеш в щастие, пари и признание! Всяка крачка да те води към успех и благоденствие! Весело празнуване! 

