Убийството на Илиян Филипов:

"Колкото повече клякаш пред Путин, толкова по-силно те удрят": Ивайло Мирчев с реакция за новата атака в Черно море

13 октомври 2026, 8:42 часа 336 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Колкото повече клякаш пред Путин, толкова по-силно те удрят": Ивайло Мирчев с реакция за новата атака в Черно море

Политиката на снишаване пред Кремъл не предотврати новите атаки срещу кораби в Черно море. Това заяви Ивайло Мирчев, който настоява България да предприеме дипломатически и военни мерки за защита на крайбрежието си.

Нови удари край българското крайбрежие

Повод за новата му реакция са ударите срещу два кораба в Черно море през изминалата нощ. Плаващият под малтийски флаг "Челси" 3 е бил поразен на 18 морски мили източно от Бяла. Корабът е останал на вода, а всичките 15 души от екипажа са спасени.

Плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис товарен кораб "Азов Конкорд" е потънал на 17 морски мили източно от Крапец. По наличната информация е спасен един член на екипажа, а спасителната операция в района продължава.

По думите на Мирчев още на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) една от службите е докладвала, че според информация от партньорско разузнаване зад атаките срещу кораби в българската изключителна икономическа зона стои Русия. Мирчев твърди, че ръководителите на ДАНС, Военното разузнаване и Държавна агенция "Разузнаване" също не са имали съмнения за отговорността на Москва.

От "Демократична България" тогава са поискали руската посланичка Елеонора Митрофанова да бъде извикана в Министерството на външните работи, да ѝ бъде връчена протестна нота и България да настоява Русия да прекрати нападенията срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. Още: "Ето резултата от беззъбата "многопластова" политика": Призиви България да активира чл. 4 и да сезира СС на ООН

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според Мирчев обаче тогавашната реакция на Радев и Йотова е била уклончива. Той ги обвинява, че не са назовали публично Русия като отговорна за атаките и са представили ситуацията като "50:50". По думите му правителството за пореден път е избрало да не влиза в открит конфликт с Кремъл.

Мирчев настоява властта да реагира незабавно и да предприеме конкретни действия за гарантиране на сигурността в Черно море. Още: Да изгоним Митрофанова от България: НАТО и ЕС да активират цялата си мощ, за да спрат Русия

Пет спешни мерки 

Мирчев посочи пет стъпки, които според него България трябва да предприеме: 

  1. Руската посланичка Елеонора Митрофанова да бъде извикана в Министерството на външните работи за обяснения и да ѝ бъде връчена протестна нота.
  2. България да поиска категорични гаранции от Русия, че подобни нападения няма да се повтарят.
  3. Страната да инициира спешни консултации в НАТО.
  4. Премиерът и ръководителите на службите за сигурност да бъдат изслушани в парламента още днес.
  5. България да поиска от НАТО разполагане на адекватни средства за противовъздушна отбрана по крайбрежието.

"Политиката на снишаване и страх води до това - колкото повече клякаш пред Путин, толкова по-силно те удрят", заявява Мирчев. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Мирчев война Украйна ударени кораби Черно море
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес