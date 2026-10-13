"Колкото повече клякаш пред Путин, толкова по-силно те удрят": Ивайло Мирчев с реакция за новата атака в Черно море

Политиката на снишаване пред Кремъл не предотврати новите атаки срещу кораби в Черно море. Това заяви Ивайло Мирчев, който настоява България да предприеме дипломатически и военни мерки за защита на крайбрежието си.

Нови удари край българското крайбрежие

Повод за новата му реакция са ударите срещу два кораба в Черно море през изминалата нощ. Плаващият под малтийски флаг "Челси" 3 е бил поразен на 18 морски мили източно от Бяла. Корабът е останал на вода, а всичките 15 души от екипажа са спасени.

Плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис товарен кораб "Азов Конкорд" е потънал на 17 морски мили източно от Крапец. По наличната информация е спасен един член на екипажа, а спасителната операция в района продължава.

По думите на Мирчев още на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) една от службите е докладвала, че според информация от партньорско разузнаване зад атаките срещу кораби в българската изключителна икономическа зона стои Русия. Мирчев твърди, че ръководителите на ДАНС, Военното разузнаване и Държавна агенция "Разузнаване" също не са имали съмнения за отговорността на Москва.

От "Демократична България" тогава са поискали руската посланичка Елеонора Митрофанова да бъде извикана в Министерството на външните работи, да ѝ бъде връчена протестна нота и България да настоява Русия да прекрати нападенията срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. Още: "Ето резултата от беззъбата "многопластова" политика": Призиви България да активира чл. 4 и да сезира СС на ООН

Според Мирчев обаче тогавашната реакция на Радев и Йотова е била уклончива. Той ги обвинява, че не са назовали публично Русия като отговорна за атаките и са представили ситуацията като "50:50". По думите му правителството за пореден път е избрало да не влиза в открит конфликт с Кремъл.

Мирчев настоява властта да реагира незабавно и да предприеме конкретни действия за гарантиране на сигурността в Черно море. Още: Да изгоним Митрофанова от България: НАТО и ЕС да активират цялата си мощ, за да спрат Русия

Пет спешни мерки

Мирчев посочи пет стъпки, които според него България трябва да предприеме:

Руската посланичка Елеонора Митрофанова да бъде извикана в Министерството на външните работи за обяснения и да ѝ бъде връчена протестна нота. България да поиска категорични гаранции от Русия, че подобни нападения няма да се повтарят. Страната да инициира спешни консултации в НАТО. Премиерът и ръководителите на службите за сигурност да бъдат изслушани в парламента още днес. България да поиска от НАТО разполагане на адекватни средства за противовъздушна отбрана по крайбрежието.

"Политиката на снишаване и страх води до това - колкото повече клякаш пред Путин, толкова по-силно те удрят", заявява Мирчев.