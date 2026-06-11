"Магазин за хората" Vol. 2: "Грижовните" цени всъщност двойно по-високи? (СНИМКИ)

Инициативата на правителството "Кошница с грижа" за трайно намалени продукти вече е в ход, но не се радва на особена популярност в социалните мрежи. Потребители коментират, че намаленията не са реалистични, защото и в момента, и доскоро, едни и същи продукти могат да се намерят много по-изгодно извън "промоцията" на властта.

Има свидетелства, че за някои продукти разликата е почти двойна в полза на стоките извън "Кошницата".

Двойно по-скъпо?

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Така например Антон Тонев от "Продължаваме промяната" пусна сравнителен колаж на промоционална брошура от голяма търговска верига, при която се вижда, че едни и същи стоки преди 3 месеци са били по-евтини от сегашните им "грижовни" варианти.

"С "Грижа за хората" за сега върви толкова добре, колкото вървеше и "Магазините за Хората"", написа Тонев.

Източник: Facebook/Антон Й. Тонев

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На брошурата се вижда как свински бут е бил на цена от 2,80 евро преди 3 месеца, а сега, с включеното намаление от 15% е на цена 5,43 евро. Същото е и с определена марка олио - през март бутилка е струвала 1,17 евро, а сега, намалена - 1,42 евро.

От платформата "Извън ефир" също направиха бърза проверка на промоционалните стоки. По отношение на плодовете и зеленчуците се оказва, че "грижовните" цени са отново двойно по-високи от редовните. Включени в "кошницата" домати са на цена от 3,30 евро, а до тях има домати на редовна цена от 1,69 евро.

Въпреки това, някои търговци явно очакват висок интерес към инициативата, защото информират клиентите си, че цената на включените в "Кошница с грижа" стоки е обозначена на регал и е крайната цена за клиента, като в същото време определят като допустимо закупуването на до 2 броя от един и същи вид артикул за едно домакинство и предупреждават, че е възможно изчерпване на количествата.