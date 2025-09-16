Войната в Украйна:

Манол Генов: Първият ни приоритет е осигуряването на вода за питейно-битови нужди

„Изпълнихме решението на НС и на народните представители, които задължиха МС да създаде звено за управление на водите. Това е нов подход за решаване на проблема с водите. Управлението на водите е в МОСВ, но собствеността на цялата инфраструктура е в различните министерства“. Това каза в предаването „Лице в лице“ след централната емисия Новини по bTV министърът на околната среда и водите Манол Генов.

„Първият приоритет е осигуряването на вода за питейно-битови нужди. Преди създаването на този борд всеки месец с министерство на енергетиката правихме ежемесечни средства, на които обсъждахме разрешенията, които МОСВ дава за напояване и за енергетика“, посочи още министърът. „В липсата на вода ние сме спестили около 2 млрд. кубика вода. Това е огромно количество. За напояване сме спестили 200 млн. кубика. Плевен имат по-друго водоснабдяване и то не е от язовир, частично от язовир „Черни Осъм““, каза министърът на околната среда.   „Мрежата на Плевен е правена преди 70-80 години. Къде е било толкова години ръководството на ВиК-Плевен“, попита Генов.

„Българската банка за развитие ще подпомага ВиК холдинга и българските общини. ВиК дружествата имат функции и отговорности да отстраняват аварии, да балансират водоподаването, но те не са строителни предприятия. Собственик на мрежата е общината“, посочи още Генов. По думите му се планират и законодателни промени, свързани с ВиК проекти.

