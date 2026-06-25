Мазутът по плажовете е "стар": Морска администрация не е засякла сателитни данни за нефтен разлив във водите ни

Забелязаните през последните дни мазутни топчета/отлагания по плажове на Северното и Южното Черноморие представляват т.нар. tar balls – катранени или смолисти топчета, образувани от старо нефтено замърсяване, престояло дълго време в морската среда. До такава констатация стигнаха от Министерството на транспорта и съобщенията и подопечната му Изпълнителна агенция „Морска администрация“, след като граждански сигнали заляха институции и медии заради замърсяването на водата и плажовете най-вече при Ахтопол и Синеморец, но и на други места в областите Бургас и Варна.

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Заради бурното море

В съобщение от 25 юни министерството и Морска администрация посочват, че тези топчета са изхвърлени на брега от вълните заедно с морски отпадъци "вследствие на бурното море в периода 15–20 юни".

"Тези отлагания не са следи от пресен нефтен разлив. Те представляват остатъчни тежки фракции от нефт или нефтопродукт, които с времето са претърпели естествени процеси като изпарение на леките компоненти, дисперсия, окисляване и биодеградация. В по-студена вода се втвърдяват и потъват, а при затопляне се размекват и изплуват към повърхността, често полепвайки по водорасли или други плаващи отпадъци", казват от ведомството.

Снимка: Getty Images

"Поради силната промяна в химичния състав и физичните характеристики на веществото не е възможно да бъде определена неговата възраст или конкретният източник. Това прави идентифицирането на плавателен съд, отговорен за замърсяването, практически невъзможно. Подобни катранени топчета могат да се придвижват на големи разстояния, включително трансгранично, преди да бъдат изхвърлени на брега.

По-рано от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отговориха пред Actualno.com, че след направени проверки на РИОСВ - Бургас и РИОСВ - Варна "предварителните данни сочат, че е възможно замърсяването по Черноморието да е свързано с дейността на плавателни съдове, както и в резултат на стари отлагания от нефтопродукти".

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Съмнителен кораб край бреговете на България

Медията ни се сдоби и с важни данни от "Грийнпийс"-България, които са засекли поява на петно между наши и турски води чрез сателитни снимки, но към този момент не може да се установи дали наблюдаваният обект е наистина петно, а не течение или водорасли.

Снимка: "Грийнпийс"-България

"Наблюдаваме възможни замърсявания, а те - уви - не са едно и две. Например предполагаемо петно между България и Турция от 15 юни. Там е преминал кораб, плаващ под флага на Доминиканската република. Към момента обаче нямаме доказателства този кораб да е свързан с мазутните/нефтените замърсявания по Южното Черноморие, за които масово сигнализираха граждани", заяви пред Actualno.com преди дни Христо Панчев от "Грийнпийс"-България.

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Не е прецедент

Според транспортното министерство и ИА "Морска администрация" случаят по Черноморието сега не е прецедент – аналогични отлагания са наблюдавани и в предходни години. "Става дума за стари замърсявания, извън териториалното море на България, чийто точен произход не може да бъде установен еднозначно. Важно е да отбележим, че замърсявания от мазутни продукти са регистрирани и по южните брегове на Република Румъния в същия период", казват от ведомството и от агенцията.

В рамките на своите правомощия ИА „Морска администрация“ осъществява непрекъснат контрол върху корабите в българските пристанища, както и сателитно наблюдение на морските пространства за възможни разливи. "До момента няма данни за текущ или скорошен нефтен разлив в териториалните води на Република България, нито за скорошен морски инцидент в региона, причинили замърсяването на крайбрежието на България през последните дни", гласи официалната позиция.

"Министерството на транспорта и съобщенията ще продължи да работи съвместно с Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и местните власти, за да бъде почистен изхвърленият на брега отпадък и своевременно отстраняван, така че да не се затруднява туристическият сезон", добавят от ведомството.

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