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Видеа с насилието над Георги Кузев плъзнаха в мрежата: Според киберексперт е неизбежно

11 август 2026, 9:00 часа 1077 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Видеа с насилието над Георги Кузев плъзнаха в мрежата: Според киберексперт е неизбежно

Нещо попадне ли веднъж в интернет, смятайте го за вечно. Така киберекспертът Симеон Нгуен коментила вълната от клипове от трагедията с убийството на Георги Кузев в Пловдив.

Групата, примамила и нападнала мъжа на Младежкия хълм в Пловдив, е излъчвала на живо в социалните мрежи моменти от издевателствата. Клипове с насилие, коментари след побоя, както и тяхно селфи с жертвата, заляха онлайн пространството. Свалянето им от мрежата вероятно ще отнеме време заради лавината от споделяния, категорични са експертите.

Киберескперти са категорични, че попадне ли веднъж видео в интернет пространството, то може да остане завинаги там. Макар ГДБОП да има директна връзка с големите социални мрежи и да може да блокира разпространението на даден клип, огромната вълна от споделяне в последните дни прави тази задача изключително трудна. Много хора предупреждават - тези травмиращи кадри се появяват в социалните им мрежи, дори да не са споделени от техни приятели, предаде Нова тв.

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В мрежата часове след смъртта на Георги Кузев се появиха кадри от случилото се на Младежкия хълм. 

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Източник: iStock

Възможно е да се появяват и манипулирани кадри

Нгуен смята, че тези кадри ще останат онлайн още дълго време. „Това е златното правило – нещо попадне ли веднъж в интернет, смятайте го за вечно. Това няма да спре разпространението от човек на човек или пък в тъмната мрежа“, твърди Нгуен.

Няма гаранция, дори видеото да бъде докладвано от потребителите, защото алгоритмите на социалните мрежи не винаги реагират. „Големите платформи като Facebook имат автоматизирани системи и алгоритми. Това доста често не стига до истински хора, които да разгледат видеото“, допълва киберекспертът.

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„Дори ние да го изтрием с бутона „Премахни поста“ и „Изтрий снимката“, тя оставя следи“, посочва колегата му Владислав Венев.

Киберекспертите предупреждават, че е възможно да се появят манипулирани или изкуствено генерирани клипове, особено по тема, която предизвиква толкова мощна обществена реакция.

„Може да се манипулира, може да се злоупотребява с него, могат да се добавят други лица, може да се изменя информацията“, твърди Венев.

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социални мрежи убийство Георги Кузев видеа
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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