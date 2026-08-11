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Августовската жега няма край: Проф. Рачев с нова прогноза за горещините

11 август 2026, 7:50 часа 1041 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Августовската жега няма край: Проф. Рачев с нова прогноза за горещините

Много се затопли Европа. При нас също ще стане топло. Днес и утре (11-12 август) ще е върха на жегите през август. Второто пришествие се отмества поне до 25 август. Измененията по принцип настъпват бавно, но в последните години затоплянето става доста по-бързо. Още по-страшното е, че Световния океан се е затоплил най-много. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

„Месец юли мина по конец у нас, но в Париж това е най-топлия юли, откакто се водят климатични наблюдения“, каза синоптикът.

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От петък (14 август) отново горещини. „Нямаме фрапантни температури, но периодът на жегите става доста дълъг. Очакваме сериозно затопляне от 18 август“, прогнозира професорът.

Времето днес

Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежие на морето, в София 33-34 градуса.

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В четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще са между 27 и 32 градуса.

 

 

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Жега прогноза за времето Георги Рачев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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