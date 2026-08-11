Над 400 хил. българи са се възползвали от инициативата „Кошница с грижа“ в BILLA

Компанията инвестира над 60 000 евро месечно, за да гарантира реалния ефект от намалението за домакинствата

Месец след началото на националната кампания „Кошница с грижа", всеки трети потребител с BILLA Card е пазарувал стоки от първа необходимост с 15% намаление. Търговската верига подкрепи инициативата, реализирана съвместно с правителството на Република България, със 100 продукта, избрани на базата на реалното потребление на клиентите. Над три четвърти от купувачите - 78%, са над 40 години.

Сред намалените стоки от първа необходимост попадат 36 вида основни храни и варива като ориз, брашно, олио, захар, сол, боб и мед, 24 млечни продукта, 19 захарни изделия, 11 вида колбаси, 11 консервирани храни, 6 перилни и почистващи препарати, 5 вида кафе, 4 вида прясно месо и риба, 3 бебешки храни и 2 вида хляб са с трайно намалени цени.

Намалението от 15% спрямо регулярната цена към 5 юни 2026 г. е валидно до 31 декември 2026 г. и се прилага в 173 магазина в цялата страна. Над 80% от включените продукти са от български доставчици, като всеки артикул е ясно обозначен с логото на инициативата на регала. BILLA инвестира над 60 000 евро месечно, за да гарантира реалния ефект от намалението за своите клиенти.

„Търговските вериги трябва да подкрепят домакинствата и цялата икономика в условията на ценова нестабилност. Това ни казва и потребителското поведение - клиентите традиционно търсят промоционалните ни предложения, около 50% от артикулите в пазарската кошница при нас са продукти в промоция", коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

Включването в „Кошница с грижа" е поредна стъпка в дългосрочната стратегия на BILLA за осигуряване на достъп до качествени продукти на достъпни цени. Всяка седмица веригата предлага стотици промоционални оферти, а клиентите над 65 години се ползват с постоянна 10% отстъпка в определени дни и часови диапазони. Чрез BILLA Card клиентите получават и персонализирани оферти, а чрез платформата BILLA Partners+ и достъп до ексклузивни отстъпки при партньорски брандове в туризма, козметиката, оптики и търговци, предлагащи продукти и услуги от различни сфери на ежедневието.