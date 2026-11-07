Шефът на Рейсинг Булс разкри подробности за битката между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Шефът на Рейсинг Булс Алън Пърмейн разкри, че битката между Никола Цолов и Лиам Лоусън за място във Формула 1 е навлязла в своята заключителна фаза. Ръководителят на отбора от Фаенца отказва да вземе прибързано решение и да издава предварително името на пилота, който ще заеме титулярно място в Рейсинг Булс. Той заяви, че Ред Бул разполагат с успешен подбор от млади таланти, достойни за позицията.

Всички сценарии остават отворени за бъдещето на Никола Цолов

"Няма да ви дам дата, сигурен съм, че не сте изненадани да чуете това. Вижте, Ред Бул има много успешна програма за млади пилоти и мисля, че ако искам да бъда... и не искам да бъда критичен към нея, но мисля, че ако вие сте критични към нея, може би понякога пилотите не са имали достатъчно време да се адаптират или може би са били взимани някои прибързани решения", заяви ръководителят.

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"Опитваме се да приложим малко наука и това отнема известно време. Така че разглеждаме всичко и проучваме, анализираме и времето е на наша страна. Не бързаме да правим нищо и съм много уверен, че ще бъде взето правилното решение. Осъзнавам, че е разочароващо за нашите пилоти. Осъзнавам, че е разочароващо за всички останали, но искаме да го направим както трябва и ще го направим както трябва. Сигурен съм, че когато го обявим през следващите седмици, всички ще бъдат щастливи. Всички решения са възможни. Няма да ви дам никакви улики за това какво ще направим, защото, честно казано, сме почти там, но не сме финализирали нещата. Не искам да казвам едно или друго по този въпрос. Но добър опит", заяви Пърмейн.

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