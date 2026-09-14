"Враговете на България треперят от генната памет": Как топ лекари, отишли на мисия сред българите в Албания, бяха обявени от македонците за окупатори

Нашата сила е, че при нас няма сделка. Ние виждаме, че хората са ни благодарни и до девето коляно има упование на България. Враговете на България треперят от едно нещо - генната памет.

Това заяви д-р Милен Врабевски, председател на фондация "Българска памет", която за четвърта поредна година организира безплатни профилактични прегледи в албанската област Мала Преспа, където има коренно българско население.

Медикът уточни, че по-голямата част от разходите вече се поемат от Външно министерство.

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"В последните 4 години държавата участваше с някаква част, сега се води основен спонсор, с което се гордея. Така трябва да бъде - да има единство между правителствен и неправителствен сектор", заяви той.

Д-р Врабевски определи проекта като национална кауза и посочи, че на място е имало и депутати от различни парламентарни сили, негови съмишленици.

Мисия на топ светилата на българската медицина

"Лекарите ни са на световно ниво. Тук беше топ класата, ръководена от кардиолога проф. Иво Петров. Направихме за пореден път един бум сред местното население с една делегация от 18 специалиста, сред които беше и великият ни ревматолог проф. Златимир Коларов. За поредна година имахме хора, които произлизат от тези места, завършили са в България, направили са кариера и се връщат сега да помагат на своите братя и сестри. Не можете да си представите за по-младите ни колеги там колко заразно беше да усетят българското на място, да видят, че са полезни сред хора, които са много далеч от границите на родината и са останали там по независещи от тях причини", заяви д-р Врабевски.

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Той уточни, че тези прегледи се правят за цялото местно население, дори за хората, които се самоопределят като албанци или македонци.

Също така добави, че много хора са изявили желание да се срещнат с нашите специалисти, като само кардиограмите са били 280. Общо около 500 души са били прегледани за ден и половина.

"Като се разчу, че ще идваме, имаше огромен списък на чакащи. Хора от различни възрасти са там с надеждата да се докоснат до високия стандарт на медицината в България, защото всички знаят, че тук медиците могат много. И нашите лекари с много топло сърце посрещаха всички. Хората за благодарност носеха какво ли не - баници, сирене, ракия. Това беше хубава обмяна на положителни емоции", заяви той.

Източник: Envato

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Медикът коментира и атаките от страна на македонската преса към мисията.

"Не пропуснаха враговете на българщината да сложат голяма снимка на нашия военен самолет. Благодаря на въоръжените сили на България и на МО, че отново ни го предоставиха за транспортиране на лекарите. Но огромната снимка на малката ни делегация пред военния самолет беше представена в македонската преса със статуси отдолу, че отиваме като окупатори отново. Това много ниско ниво не трябва да ни учудва. Много ги плаши високият цивилизационен ценз. И ние, явно, нямаме нищо против да продължаваме да го демонстрираме, защото на нас това ни е битието и символ веруюто. Когато помагаме на тези хора безвъзмездно и сме там на тяхно разположение, защото след прегледите следват лечения на най-тежките случаи, които аз финансирам лично, това означава, че ние вече влизаме в живота на тези хора", сподели той.

"Албанските колеги много помагат. Те са ни изцяло на разположение. За първи път изпратиха двама специалисти от Корча, които да участват в прегледите, набирайки опит, защото те искат да поемат щафетата по-нататък. Това място е недостатъчно покрито по отношение на медицинските грижи, а всяко българско малцинство заслужава адекватна медицинска грижа", категоричен беще д-р Влабевски.

"Неслучайно инвестираме в децата от региона. Враговете на България треперят от едно нещо - генната памет. При контакт децата идват при нашите деца и на втория ден си говорят на един език. Докато претенцията да ни отделят - хора от Република Северна Македония да дойдат тук и да говорят на английски... Но ние виждаме, че хората са ни благодарни и до девето коляно има упование на България, защото ние отиваме там и абсолютно безусловно, без да правим сделка с никого, добавяме стойност към тяхното развитие. Нашата сила е, че при нас няма сделка", категоричен беше той.

Сега предстои втори етап на мисията с още от големите имена на българската медицина.