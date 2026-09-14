Синдикат "Образование" иска връщане на парите за "клас прослужено време" и придобита научна степен за държавните служители

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" настоява за възстановяване на допълнителното възнаграждение за "клас прослужено време", както и за придобита научна степен за държавните служители.

От синдиката изпратиха открито писмо до премиера, министъра на финансите и народните представители.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ настоява за възстановяване на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – т.нар. „клас прослужено време“, както и на допълнителното възнаграждение за придобита научна степен за държавните служители по Закона за държавния служител.

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От синдиката напомнят, че до 31 юли 2026 г. личната част от задължителните осигурителни вноски на държавните служители се поемаше от държавния бюджет. От 1 август 2026 г. е въведен нов режим, според който за периода от 1 август до 31 декември 2026 г. съотношението е 80:20 – 80% за сметка на осигурителя и 20% за сметка на осигуреното лице. От 1 януари 2027 г. осигурителните вноски ще бъдат изцяло за сметка на осигурените лица.

Премахване на важни механизми за признание, мотивация и задържане на подготвени специалисти

"Тази промяна реално намалява нетния доход на държавните служители и поставя още по-остро въпроса за справедливото оценяване на техния професионален опит, квалификация и дългогодишна служба в полза на обществото. От 1 юли 2012 г. за административните служители по Закона за държавния служител бяха премахнати както „класът прослужено време“, така и допълнителното възнаграждение за придобита научна степен. По този начин държавната администрация бе лишена от важни механизми за признание, мотивация и задържане на подготвени специалисти", гласи позицията.

Според синдиката държавните служители работят при специфичен правен режим, свързан с редица ограничения, отговорности и изисквания и затова системата на възнагражденията следва адекватно да отчита натрупания професионален опит, лоялността към държавната служба, продължителността на изпълнение на служебните задължения и стремежа към по-висока научна и професионална квалификация.

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"Възстановяването на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, както и за придобита научна степен, е необходима стъпка към по-справедливо, мотивиращо и конкурентоспособно заплащане в държавната администрация. Призоваваме Министерския съвет, Министерството на финансите и народните представители да предприемат необходимите законодателни и финансови действия. Стабилната, професионална и мотивирана държавна администрация не е разход, а гаранция за качествени публични услуги, нормално функциониране на институциите и доверие в държавата", считат от "Образоване".