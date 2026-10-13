МВР показа спасяването на моряците от ударения кораб край Бяла (ВИДЕО)

Министерството на вътрешните работи публикува видео от операцията по спасяването на моряците от "Челси-3" - единия от двата кораба, ударени от дронове в Черно море в близост до българските териториални води.
Граничният полицейски кораб 514 - "Бургас" с 9-членен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала, съобщават от ведомството.
Според вътрешния министър Иван Демерджиев морето е било изключително бурно, а условията - тежки. Въпреки това граничните полицаи са действали бързо и смело, за да спасят бедстващите моряци.
Хронология
От Министерството на вътрешните работи публикуваха и подробности за развитието на двата инцидента в Черно море.
- Около 01:15 ч. в Регионалния координационен център на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Бургас е получен сигнал за помощ от моторния кораб "Челси-3", плаващ под малтийски флаг на около 16 морски мили източно от Бяла.
- В 02:45 ч. граничният полицейски кораб 514 отплава от пристанището във Варна и се отправя към бедстващия плавателен съд. В 04:43 ч. целият екипаж на "Челси-3" е качен на борда на граничния кораб.
- В 07:15 ч. спасените моряци са успешно транспортирани до брега, където на пострадалите е оказана медицинска помощ.
- В 07:15 ч. е получена и информация за още бедстващи моряци. Два търговски кораба са прибрали общо петима души от морето на около 13 морски мили източно от нос Шабла.
- По данни на МВР те са част от 16-членния екипаж на моторен кораб под флага на Гвинея-Бисау, пътувал от Алжир към Браила. По предварителна информация моряците са сирийски и египетски граждани.
- Към района са изпратени два гранични полицейски кораба - "Бургас" и "Каварна". Спасителната операция продължава.
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