МВР показа спасяването на моряците от ударения кораб край Бяла (ВИДЕО)

Министерството на вътрешните работи публикува видео от операцията по спасяването на моряците от "Челси-3" - единия от двата кораба, ударени от дронове в Черно море в близост до българските териториални води.

Граничният полицейски кораб 514 - "Бургас" с 9-членен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала, съобщават от ведомството.

Според вътрешния министър Иван Демерджиев морето е било изключително бурно, а условията - тежки. Въпреки това граничните полицаи са действали бързо и смело, за да спасят бедстващите моряци.

Хронология

От Министерството на вътрешните работи публикуваха и подробности за развитието на двата инцидента в Черно море.

Около 01:15 ч. в Регионалния координационен център на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Бургас е получен сигнал за помощ от моторния кораб "Челси-3", плаващ под малтийски флаг на около 16 морски мили източно от Бяла.

В 02:45 ч. граничният полицейски кораб 514 отплава от пристанището във Варна и се отправя към бедстващия плавателен съд. В 04:43 ч. целият екипаж на "Челси-3" е качен на борда на граничния кораб.

В 07:15 ч. спасените моряци са успешно транспортирани до брега, където на пострадалите е оказана медицинска помощ.

В 07:15 ч. е получена и информация за още бедстващи моряци. Два търговски кораба са прибрали общо петима души от морето на около 13 морски мили източно от нос Шабла.

По данни на МВР те са част от 16-членния екипаж на моторен кораб под флага на Гвинея-Бисау, пътувал от Алжир към Браила. По предварителна информация моряците са сирийски и египетски граждани.

Към района са изпратени два гранични полицейски кораба - "Бургас" и "Каварна". Спасителната операция продължава.