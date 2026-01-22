Над 60 000 деца усвоиха нови знания за онлайн сигурност, а близо 13 000 души подобриха дигиталните си умения с помощта на Yettel през 2025 г.

През изминалата година инициативите на Yettel за безопасно сърфиране в интернет достигнаха над 60 000 ученици – повече от броя деца, които средно се раждат в България за една година. Така програмата на телекома „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“ отчита поредна успешна година като една от най-мащабните дългосрочни инициативи за дигитално-медийна грамотност у нас. Паралелно с това близо 13 000 учители, родители и подрастващи подобриха уменията си за работа с новите технологии чрез участието си в програмата.

Дигиталните скаути с нова мисия

В обновения формат на кампанията Digital Scouts бяха представени две онлайн игри, съобразени с възможностите на децата от различните възрастови групи. Чрез метода на геймификацията малки и големи влизат в ситуации, близки до реалната среда и търсят решения на проблеми, свързани с различни онлайн заплахи. Юношите разгадават мистерия около хакнат телефон и изтекли снимки онлайн, разработена в атрактивния за тях жанр на криминалното разследване. А децата под 14-годишна възраст се упражняват в създаването на силни пароли и разпознаване на лична информация, която не бива да се споделя онлайн.

Дигиталната кампания бе подкрепена от популярни интернет лица, сред които Стефи (Стефани Петкова), Стан (Станислав Койчев) и Алексчето (Александрина Парушева). Те споделяха ценни съвети и лични истории за своята дигитална безопасност. Тримата бяха и ключови участници в създаването на онлайн общност – тематичен броудкаст канал Digital Scouts Squad, където публикуваха ексклузивно и полезно съдържание за младежите.

В рамките на кампанията бе обновена и мобилната инсталация с интерактивни игри, която посети 5 училища в София, Плевен и Сливен. Близо 1000 ученици от 5. до 7. клас участваха в специалните куизове и активно се включваха в дискусиите относно използването на социалните медии, консумираното съдържание и онлайн тормоза.

Дигиталната грамотност в клас

Темата за защитата в интернет за поредна година влезе и в класните стаи чрез съвместната кампания на оператора с Центъра за безопасен интернет и издателство „Клет България“. Само за няколко месеца над 23 000 ученици преминаха през тематичните уроци и дискусии относно опасностите в мрежата. Освен това бяха създадени нови материали за първи гимназиален етап, които засягат поведението на тийнейджърите в социалните медии и чат платформите. При осмокласниците акцентът е върху романтичната комуникация онлайн, включително рискове за поверителността и разпространение на лични снимки за отмъщение, изнудване и онлайн тормоз. В 9. клас фокусът е върху контактите с непознати в интернет и най-вече това как се разпознават зловредните намерения. Учениците от 10. клас учат за фалшивите новини и дезинформацията в интернет. Всички уроци са свободно достъпни в образователната платформа на издателството – iZZI.

В Дигиталната академия за учители, съвместен проект с prepodavame.bg, почти 2000 преподаватели получиха практични насоки за развиване на критично мислене и креативност в образователния процес. Чрез специално разработени уроци и упражнения те достигнаха до близо 10 000 ученици в рамките на календарната година.

През есента бе представен и първият изцяло български инструмент за самооценка на дигиталните умения на учители и ученици. Той е под формата на тематични анкети, които покриват петте области на дигиталните компетентности, дефинирани в Европейската рамка за дигитални компетентности (DigiComp 2.1) – информационна и медийна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, онлайн безопасност и решаване на проблеми в дигитална среда. Спрямо резултатите си, всеки участник получава персонализирани препоръки, както и достъп до практически ресурси, с които да надгражда знанията си. Към края на 2025 г. анкетите са попълнени от над 3000 учители и 3000 ученици.

Ресурси за родителите

Освен учители и ученици, програмата на Yettel подпомага и родителите в усилията им да бъдат информирани и да подсигурят дигиталната безопасност на децата си. В поредица от срещи, организирани със Safenet, родителите получиха практически насоки и експертни съвети за това кога и как да говорят с децата си за рисковете в интернет, как да прилагат родителски контрол и как да насърчат децата си за осъзнато и отговорно поведение онлайн, като изградят доверие и общуват открито с тях по тези теми.

Дигиталното приобщаване на населението е ключов приоритет в стратегията за устойчиво развитие на Yettel. Осъществените по програмата активности през 2025 г. са в изпълнение на дългосрочния ангажимент на телекома ежегодно да ангажира и обучава над 40 000 деца по темата онлайн безопасност и да подпомага 10 000 души в развитието на техните дигитални умения. Най-дългогодишната програма на Yettel в полза на обществото продължава и през 2026 г. с нови акцентни теми, формати, целеви групи и съдържание.