Парламентът затегна контрола върху цените, КЗП получава нови правомощия

Народното събрание окончателно прие на второ четене мащабни промени в Закона за защита на потребителите, с които се разширяват правомощията на контролните органи и се въвеждат ограничения срещу необоснованото поскъпване на стоки и услуги. Законопроектът е внесен от депутати от управляващата "Прогресивна България", начело с Явор Гечев, като основната му цел е да засили контрола върху цените на пазара. Новите разпоредби ще действат в периода от 9 август 2026 г. до 9 август 2027 г.

С приетите текстове се забранява увеличаването на цените без наличие на икономически обосновани причини. За поскъпване ще се счита всяко повишение на крайната продажна цена на дадена стока или услуга спрямо цената, която същият търговец е прилагал за същия продукт или услуга в сходен период. Още: ПБ прокара на първо четене закона срещу необоснованото поскъпване

Законът определя като допустими основания за увеличение на цените ръста на доставните и производствените разходи, по-високите разходи за труд, енергия, горива и суровини, промени в данъци и такси, колебания във валутните курсове, както и други външни икономически фактори, които оказват съществено влияние върху дейността на търговците.

Съществено се разширяват и правомощията на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Институцията ще може да изисква всякаква информация, необходима за извършване на проверки и производства по закона.

Паралелно с това Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще бъде задължена ежегодно да извършва секторни анализи на пазари с висока обществена значимост. Обхватът на тези проверки ще включва селскостопански продукти, бързооборотни хранителни стоки, горива, енергетика, телекомуникации и фармацевтичния сектор.

За необосновано повишаване на цените физическите лица ще бъдат санкционирани с глоби от 1000 до 10 000 евро. За едноличните търговци и юридическите лица са предвидени имуществени санкции между 10 000 и 100 000 евро. Ако нарушението обхваща повече от една стока, услуга или търговски обект, наказанието ще се налага за всяко отделно нарушение. Още: ГЕРБ, Пеевски и "Възраждане" подкрепиха спорните мерки на управляващите за контрол на цените

Новите правила въвеждат и специален режим за предприятия с пазарен дял от поне 50%. Те ще трябва да доказват пред КЗП, че не злоупотребяват с господстващото си положение. За такова ще се счита и наличието на икономическа взаимозависимост между две или повече компании, която им позволява да действат съгласувано и да ограничават конкуренцията.

Депутатите одобриха и създаването на електронен централен регистър за проследяване на движението на стоките по веригата на доставки до крайния потребител. Санкциите за неподаване или подаване на неверни данни ще зависят от размера на оборота и ще варират от 2500 евро до 500 000 евро, а за най-големите предприятия могат да достигнат до 1% от годишния оборот.

При повторно нарушение в рамките на една година глобите ще могат да достигнат двойния размер на максимално предвидената санкция, но не повече от 2% от оборота. При три или повече нарушения в рамките на две години поведението ще се счита за системно, като наказанието ще достига 10% от оборота за предходната финансова година.

Остри спорове в пленарната зала

Дебатите около законопроекта предизвикаха сериозен сблъсък между управляващи и опозиция.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви още при започването на обсъжданията, че законът няма да реши проблема с високите цени. Според него заради конфликта в Близкия изток могат да се очакват постоянни колебания при цените на горивата и суровините.

"Законът който приемаме, е безсмислен. Вдигате таксата за добър счетоводител на фирмите, но не правите цените за потребителите по-ниски", заяви Василев. Още: "Справедлива цена": Депутат на Радев обясни що е то и заговори какви да са надценките

Критики отправи и Владислав Панев от "Демократична България", според когото новите текстове предоставят прекалено големи правомощия на КЗП и създават риск от натиск върху бизнеса.

От "Възраждане" Цончо Ганев обвини управляващите, че не изпълняват обещанията си за овладяване на цените и че след месец управление резултатите са незадоволителни.

В защита на законопроекта Явор Гечев заяви, че той не претендира да реши всички проблеми на пазара, но поставя необходимите правила и дава инструменти на регулаторите.

"Чухме, че ще бичуваме веригите с прекалени ограничения, а чухме и че ще ги галим с перце, което може би значи, че сме в правилния тренд. Този закон цели да балансира пазара, ако той е изкривен. Както и да даде възможност на регулаторите да си свършат работата. Те няма да имат възможност да се оправдават и да избягват работата си", каза той.

Гечев допълни, че ако пазарната среда се нормализира и международните конфликти приключат, би подкрепил съкращаване на срока на действие на закона, но към момента според него мерките трябва да останат в сила.