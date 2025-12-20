Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 21 декември 2025 г. (неделя)

20 декември 2025, 16:12 часа 467 прочитания 0 коментара
Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще е около и малко по-високо от средната стойност за месеца. През нощта над повечето райони ще бъде облачно и на много места ще има намалена видимост и мъгла. В източните части от страната ще е с превалявания от слаб дъжд. Ще бъде почти тихо, по черноморското крайбрежие със слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 1° и 4°, за София – около 0°.

На 21 декември ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Ще има и валежи от дъжд, главно в източната половина от страната. Повече слънчеви часове ще има в югозападните райони. Ще духа слаб вятър от север-североизток, в югозападните части от страната ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието – до 12°, за София – около 7°. 

В 17:03 часа настъпва астрономическата зима.

Над планините

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Източна Стара планина и Странджа. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около 1°.

По морето

Над Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Изгрев и залез

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 54 мин. и залязва в 16 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 2 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 19 мин. и залязва в 17 ч. и 55 мин. Фаза на Луната: един ден след новолуние.

Източник: meteo.bg

