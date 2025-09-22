След 15 години чакане: България се върна в топ 8 на света във волейбола!

Българският национален отбор по волейбол за мъже влезе в топ 8 на света за пръв път от 15 години насам! Това се случи, след като възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини победиха състава на Португалия с 3:0 гейма (25:19, 25:23, 25:11) в среща от 1/8-финалите на Световното първенство по волейбол 2025 във Филипините. Най-трудна се оказа втората част, но в другите два гейма "лъвовете" превъзхождаха своя съперник и заслужено се класираха за четвъртфиналната фаза, където ще срещнат победителя от двойката САЩ - Словения. За последно България игра на 1/4-финал на Световно за мъже през 2010 г., когато звездният тим на Силвано Пранди с Матей Казийски, Владимир Николов е Цветан Соколов завърши на седмо място.

България не остави шансове на Португалия и е на 1/4-финал във Филипините

Мачът започна нервно за България на начален сервис, като "лъвовете" подариха пет от първите осем точки на Португалия в мача след грешки при сервиране. За сметка на това възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини бяха изключително силни в атака - и особено Александър Николов, който няколко пъти застреля защитата на португалците. "Мореплавателите" пък срещнаха трудности именно в атака, където почти нямаха успеваемост. Частта вървеше точка за точка до 12:11, но след това България започна да отваря разлика, за да поведе с 24:15. Тавареш от португалците направи добра серия на сервис в края на гейма, но все пак България спечели с 25:19.

Втората част започна отлично за България с три поредни точки. "Лъвовете" задържаха известно време преднината си, но в средата на гейма Португалия успя да се върне и дори да поведе с 14:13 - нещо, което не им се бе случвало от самото начало на първия гейм. Малко след това дойде и неприятна контузия за Илия Петков. На игрището двата тима продължиха да вървят точка за точка, като Португалия показа, че също може да спира атаките на България. В ключовите моменти обаче Алекс Николов успяваше да пробие блока на съперника и да направи разликата. България успя да дръпне до 20:18, но Португалия пак изравни. На преден план отново излезе Алекс Николов - с три печеливши атаки, но и сгрешен сервис. Накрая атака през центъра на Алекс Грозданов и блокада на Аспарух Аспарухов взеха гейма с 25:23.

В началото на третия гейм България показа решителност да вземе ранен аванс и да затвори срещата. Алекс Николов отново избухна с няколко мощни атаки, а Мартин Атанасов показа, че може да играе отлично на блокада, като на няколко пъти парира противниковите атаки, включително и на единична блокада. Именно Атанасов успя да изпъкне в третата част, а магията си показа и Симеон Николов с креативни отигравания в свой стил. На сервис на Мони Николов българският тим успя да увеличи аванса си и да диша по-спокойно. България успя да поведе с 20:8 и до голяма степен отказа португалците.

