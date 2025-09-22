Войната в Украйна:

Ключовият свидетел срещу Коцев: Не съм го уличавал в извършване на престъпление

22 септември 2025, 12:52 часа 396 прочитания 0 коментара
Ключовият свидетел срещу Коцев: Не съм го уличавал в извършване на престъпление

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, за когото се появи информация, че е свидетелствал срещу задържания кмет Благомир Коцев, заяви във Facebook профила си, че не го е уличавал в извършване на престъпление в показанията си. "Вече заявих, че показанията ми пред Комисията за противодействие на корупцията са дадени под натиск и заплахи", повтори Иванов.

"Подчертавам ясно, че в тях не съм уличил кмета на Община Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление", обясни той.

Иванов добавя, че всеки опит думите му да се представят като обвинение е манипулация.

Припомняме, че Иванов е основен свидетел срещу Коцев. Той твърди, че е получил заплахи за живота си, след като е депозирал в Софийската градска прокуратура заявление, че показанията му са взети под натиск.

Защо е задържан Коцев?

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста вече втори месец са общинските съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кетелиев и Николай Стефанов.

Те са обвинени в участие в организирана престъпна група с цел вземане на подкупи, пране на пари и искане на процент от обществена поръчка, като доказателствата се базират единствено на сигнал от бизнесдамата Пламенка Димитрова. Самата обществена поръчка не е спечелена от нея.

На 12 септември СГС реши да остави в ареста варненския кмет. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
