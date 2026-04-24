Най-важните новини за деня, 24 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 април 2026 г.

"ДИКТАТОРИТЕ ВИНАГИ ГО ОСЪЗНАВАТ ТВЪРДЕ КЪСНО": ПУТИН ГО Е ЗАКЪСАЛ, ГЕНЕРАЛИТЕ НЕ МУ КАЗВАТ ИСТИНАТА

"Ясно е, че руснаците са се изчерпали, но се опасявам, че генералите не казват истината на Путин", заяви полският министър на отбраната Радослав Сикорски в интервю за италианския вестник „Кориере дела Сера“.

КОИ СА ГОЛЕМИТЕ ОЧАКВАНИЯ КЪМ РУМЕН РАДЕВ? (ВИДЕО)

Какви са приоритетите на партията на Румен Радев “Прогресивна България”, след категоричната победа на предсрочните парламентарни избори? Макар и без ясна конкретика до момента, голяма част от приоритетите на партията на бившия президент могат да бъдат проследени в програмата, която формацията публично представя.(

АСЕН ВАСИЛЕВ ОБЯВИ ОТКЪДЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ В ПАРЛАМЕНТА И КАКВО Е БЪДЕЩЕТО НА МАНОЛ ПЕЙКОВ

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев ще влезе като депутат от Пловдив, вместо от Хасково. Това означава, че Манол Пейков ("Да България") няма да стане народен представител, а Владислав Панев (ДСБ) получава резервния депутатски мандат в Хасково.

ПРОКУРАТУРАТА РАЗСЛЕДВА ЗРЛОУПОТРЕБАТА В АПИ С "БЕЗПЛАТНАТА" ПЪТНА ПОМОЩ

Софийска градска прокуратура (СГП) ръководи разследване по повод публикация за злоупотреби в Агенция “Пътна инфраструктура“ след като през март се самосезира по статия на Антикорупционния фонд (АКФ) от 25 февруари тази година, озаглавена “По следите на безплатната пътна помощ: Разследване на АКФ разкрива потенциални злоупотреби в АПИ за стотици милиони“. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. Статията разкрива “схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец (малко над 7 милиона евро)“.

"СИНЯ" БЪЛГАРИЯ ЧАКА 6 ГОДИНИ ЗА ТОЗИ ДЕН! ЛЕВСКИ ИМА НОВ СОБСТВЕНИК И ГОТВИ НОВ ГРАНДИОЗЕН СТАДИОН!

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков официално сдаде властта на бизнесмена Атанас Бостанджиев! Легендата на "сините" ще остане президент на клуба, но неговият мажоритарен пакет акции ще бъде прехвърлен на Бостанджиев, който се ангажира да издържа финансово клуба и да построи нов стадион "Георги Аспарухов". Тази грандиозна новина бе съобщена на извънредна пресконференция, свикана часове преди Вечното дерби срещу ЦСКА.

"ТОРБА С 600 БОНА" И ГЛАСЪТ НА ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: КОРУПЦИОНЕН ТРУС УДАРИ ВАС, СЕЗИРАХА НОВИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР (АУДИО)

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов подадоха сигнал до Софийска градска прокуратура (СГП) и до новия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с наличие на данни, които "пораждат основателно съмнение за извършени тежки умишлени престъпления от общ характер". Според тях тези престъпления са свързани с "евентуално договаряне и разпределяне на неправомерни имуществени облаги, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и други съпътстващи престъпни прояви във връзка с дела, разглеждани от Върховния административен съд" (ВАС).

ТРЯБВА ДА СМЕ СИЛНИ, ЗА ДА НЕ НИ ДИКТУВАТ И ДА ИМА МИР: УКРАЙНА ПОКАЗА КАКВО ПРАВИ С ПАРИТЕ НА ЕС(ОБЗОР - ВИДЕО)

"Да преследваш мира е проява на здрав разум, не на слабост. Условията за постигане на мир може да варират широко. Не мисля, че някой в Украйна някога ще се съгласи да предаде дори един милиметър украинска земя – сигурен съм в това. Фактът, че не сме постигнали споразумение, е публично известна информация – затова съществува и мирният процес. Той може да постигне тази цел, може да не я постигне. Трябва да бъдем подготвени и достатъчно силни, за да се справим с всеки обрат на събитията. Ако сме силни, ще имаме място да маневрираме. Ако сме слаби, ще ни диктуват чии условия можем да приемем и кои – не. Заключението е просто – трябва да сме силни и да останем силни, за да успеем в мирните преговори". Всичко това каза генерал Кирило Буданов, сегашният ръководител на президентската администрация в Украйна.