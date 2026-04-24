Асен Василев обяви откъде ще влезе в парламента и какво е бъдещето на Манол Пейков

24 април 2026, 16:16 часа 559 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев ще влезе като депутат от Пловдив, вместо от Хасково. Това означава, че Манол Пейков ("Да България") няма да стане народен представител, а Владислав Панев (квота ДСБ) получава резервния депутатски мандат в Хасково.

Пейков се класира трети след по-голямата сума преференциални гласове за Чило Попов в Пловдив. ПП-ДБ получават два мандата в 16 МИР, които сега ще се попълнят от Асен Василев и Чило Попов.

Асен Василев обяснява решението си като жест към избирателите в Пловдив, които са дали по-голям брой преференции за него, отколкото са тези в хасковския МИР. Още: Скандалът в ПП-ДБ: "Да, България" предложи споразумение за уреждане на спора

Той обаче дава да се разбере и че изборът е трябвало да бъде направен не от него, а от ръководителите на другите две политически сили в коалицията - "Да България" и ДСБ. 

"Говорих с лидерите на „Демократична България” – Атанас Атанасов и Божидар Божанов. „Да, България” и ДСБ не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента. Още: Манол Пейков проговори за драмата между ПП и ДБ

Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от „Демократична България“. Не е моя работа като лидер на „Продължаваме Промяната” да избирам между техните кандидати", казва той. 

Асен Василев критикува и атаките, които ПП и лично той понесоха от страна на активисти и политици от "Демократична България", недоволни от вероятността Манол Пейков да не влезе в парламента. Още: "Продължаваме промяната" нападна "Демократична България": Това лицемерие е просто нетърпимо!

"Последните няколко дни станахме свидетели на грозни изказвания и нападки по този казус. В „Продължаваме Промяната” винаги сме вярвали, че правилното и достойно поведение е това, демонстрирано от доцент Васил Пандов", казва председателят на ПП.

Ивайло Анев Отговорен редактор
Асен Василев Манол Пейков Демократична България Продължаваме промяната
