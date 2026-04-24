Асен Василев обяви откъде ще влезе в парламента и какво е бъдещето на Манол Пейков

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев ще влезе като депутат от Пловдив, вместо от Хасково. Това означава, че Манол Пейков ("Да България") няма да стане народен представител, а Владислав Панев (квота ДСБ) получава резервния депутатски мандат в Хасково.

Пейков се класира трети след по-голямата сума преференциални гласове за Чило Попов в Пловдив. ПП-ДБ получават два мандата в 16 МИР, които сега ще се попълнят от Асен Василев и Чило Попов.

Асен Василев обяснява решението си като жест към избирателите в Пловдив, които са дали по-голям брой преференции за него, отколкото са тези в хасковския МИР.

Той обаче дава да се разбере и че изборът е трябвало да бъде направен не от него, а от ръководителите на другите две политически сили в коалицията - "Да България" и ДСБ.

"Говорих с лидерите на „Демократична България" – Атанас Атанасов и Божидар Божанов. „Да, България" и ДСБ не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента.

Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от „Демократична България“. Не е моя работа като лидер на „Продължаваме Промяната” да избирам между техните кандидати", казва той.

Асен Василев критикува и атаките, които ПП и лично той понесоха от страна на активисти и политици от "Демократична България", недоволни от вероятността Манол Пейков да не влезе в парламента.

"Последните няколко дни станахме свидетели на грозни изказвания и нападки по този казус. В „Продължаваме Промяната” винаги сме вярвали, че правилното и достойно поведение е това, демонстрирано от доцент Васил Пандов", казва председателят на ПП.