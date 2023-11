Най-важните новини за деня: 9 ноември 2023 г.

КЬОВЕШИ РАЗСЛЕДВА КЛЮЧОВИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗМАМА С ЕВРОСРЕДСТВА

Сред разследванията на делегираните европрокурори в българския офис на Европейската прокуратура има няколко много сериозни, заяви ръководителят ѝ Лаура Кьовеши, която е на посещение в България.

ПАК ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ: ПОРЪЧКА ЗА НОВИ ФЕКАЛНИ ТРЪБИ ПОД ВАРНЕНСКОТО ЕЗЕРО

Ремонт на напорен тръбопровод с диаметър 500 мм за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненското езеро, е обявила община Варна непосредствено преди балотажа в неделя. Прогнозната стойност на обекта е 23 347 999 лв. с ДДС.

САМО ЕДНО ОТ ДАРЕНИЯТА ЗА ТЕРЗИЕВ Е ПО-ГОЛЯМО ОТ ЦЯЛАТА СЪБРАНА СУМА ЗА ВАНЯ ГРИГОРОВА

Новият кмет на София Васил Терзиев е получил около четири пъти повече дарения по време на кампанията за местните избори в сравнение с опонента си Ваня Григорова. Това показват данните от регистъра на Сметната палата.

ПЕЕВСКИ: СГЛОБКАТА Е СТАБИЛНА, НЕ ИСКАМЕ МИНИСТРИ И ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИ ПРИ РОТАЦИЯТА

Сглобката е стабилна, не искаме министри и заместник-министри при ротацията. Това коментира председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски пред медиите в парламента.

ТРУСЪТ В ДПС: СЛУХ ЗА МИЛИОНЕН ДЪЛГ НА ДОГАН И НЕОЧАКВАН НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Правя една по-смела прогноза – не Делян Пеевски, а жена може да е следващият председател на ДПС. Това би означавало ДПС съвсем да скъса с имиджа си на потайност, който пречи на развитието на партията в условията на истинска западна демокрация. Такова виждане изказа проф. Светослав Малинов, бивш евродепутат в сутрешния блок на БНТ за 9 ноември, 2023 година.

ПЕЕВСКИ НЯМА ДА СТАНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПС, НЕ Е ЕТНИЧЕСКИ ТУРЧИН: ПЛАМЕН ДАРАКЧИЕВ В “ОТГОВОРИТЕ“ (ВИДЕО)

Делян Пеевски няма да стане председател на ДПС, не е етнически турчин, а този електорат е важен за Ахмед Доган. Това каза в седмичното обзорно предаване на Actualno.com “Отговорите със Спасиана Кирилова“ журналистът и политик Пламен Даракчиев. С него разговаряме за 10 ноември и днешните политически реалности. Припомняме, че на 9 ноември 1989 г. падна Берлинската стена. На 10 ноември същата година Тодор Живков бе свален от власт. Приема се, че на тази дата започва преходът към демокрация в България.

ИМА ЧЕРЕН СПИСЪК С ДЕСЕТКИ ФИРМИ ЗАРАДИ КАРТЕЛИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

55 български фирми влязоха в т. нар. "черен списък" на Агенцията за обществени поръчки, заради участие в картели.

ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ СА КАТО МИШ-МАШ: ЛЮБОМИР ДАЦОВ В “ОТГОВОРИТЕ“ (ВИДЕО)

Промените в данъчните закони са пълен миш-маш, всъщност говорим за промени в законодателството, но не и за промени в данъчната политика. Това каза в седмичното обзорно предаване на Actualno.com “Отговорите със Спасиана Кирилова“ макроикономистът Любомир Дацов, който е член и на Фискалния съвет:

ДЕНКОВ: ЗАОБИКАЛЯНЕТО НА САНКЦИИТЕ ОТ "ЛУКОЙЛ" НЕ Е В ПРАВОМОЩИЯТА НИ

Темата за прехвърляне от танкер в танкер на горива от руски петрол от "Лукойл" или за вкарване в други държави с фалшиви документи, с което "Лукойл" нарушава санкциите срещу Русия, не е в правомощията на българското правителство. Това заяви премиерът Николай Денков по една от горещите теми на 9 ноември. Той обясни защо - защото последното засега служебно правителство на Румен Радев, водено от Гълъб Донев, не е създало съответния механизъм за контрол, а е трябвало.

"1 МЛРД. ЕВРО ЗА ВОЕННИЯ КОВЧЕГ НА ПУТИН ОТ БЪЛГАРИЯ": "ЛУКОЙЛ" НА ПРИЦЕЛ

На 09.11.2023 на събитието "Горивата и енергийната сигурност", представители на институциите и експерти коментираха горивата, енергийната сигурност и дерогацията за руския петрол в България.

ПО-СКЪПИ ГОРИВА В БЪЛГАРИЯ: ЗАЩОТО "ЛУКОЙЛ" ИЗНАСЯ НЕПОЗВОЛЕНО, СПОРЕД ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ

Горивата в България трябваше да са 20% по-евтини заради дерогацията за руския петрол, но не са. И причината е, че "Лукойл" не спазва условията на дерогацията, а трупа печалба с непозволен износ - такава позиция на база специализиран анализ заяви енергийният експерт Мартин Владимиров, който работи за Центъра за изследване на демокрацията.

ЗАКОННО Е: ПЕТРОЛЕН МИЛИАРД ЗА ПУТИН С ЛЮБЕЗНАТА ПОМОЩ НА ЕК И БЪЛГАРИЯ

Европейските санкции срещу Русия и по-конкретно ембаргото срещу руския петрол са като "швейцарско сирене". Този коментар на евродипломат може да бъде намерен в специализиран материал на Politico, посветен на това как се заобикалят санкциите от "Лукойл Нефтохим" и то законно.

"НЯМА МЯСТО ЗА МОРАЛ": ЗАПАДЪТ ДА КОНФИСКУВА ЗАМРАЗЕНИТЕ РУСКИ ПАРИ И АКТИВИ

Дни след началото на инвазията на Русия в Украйна, Западът прие драстичната стъпка да блокират достъпа на Русия до над 300 милиарда долара от нейните валутни резерви. Оттогава измина повече от година и половина и сега западната санкционна коалиция е принудена да се гърчи по всякакъв възможен начин, за да избегне необходимостта да предприеме важни стъпки, които са очевидни от морална гледна точка. Говорим за конфискация на тези активи и използването им в интерес на Украйна.

САМИ СЕ ПРЕЦАКВАТ: ЗАРАДИ ЛЪЖЛИВИ ДОКЛАДИ РУСКОТО КОМАНДВАНЕ ПРАВИ ГРЕШКИ (ВИДЕО)

Руската армия не отговаря по подобаващ начин на украински операции, защото руският генщаб няма точна карта на фронта – къде какво има. А причината е, че заради вечно положителните доклади какво става на терен висшето руско командване не получава важна информация къде има разположени украински сили и военна техника. Това твърди един от многото руски военни блогъри, който се включва в дискусия относно украинският натиск по източния бряг на Днепър.

ОТ УКРАЙНА ДО ИВИЦАТА ГАЗА - СВЕТЪТ НИКОГА НЯМА ДА Е СЪЩИЯТ

Песента "Нещата само ще се подобряват" ("Things can only get better") по едно време изглеждаше като химн на 90-те години. Тя излиза през 1993 г., четири години след падането на Берлинската стена, и задава темата за десетилетие, което видя края на апартейда, демокрацията, обхващаща Източна Европа, мира в Северна Ирландия и споразуменията от Осло, обещаващи край на конфликта между Израел и Палестина.