Кабинетът "Радев":

Назряват ли протести за увеличението цената на винетките и тол системата: Ето го отговорът

26 юни 2026, 7:37 часа 681 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Назряват ли протести за увеличението цената на винетките и тол системата: Ето го отговорът

"Настоящото предложение за 30% увеличение на винетките от 1 август е може би справедливо от гледна точка затова, че за автобусите и товарните авмотобили беше увеличена тол таксата. Не смятам, че това увеличение ще доведе до подобрение на пътищата. Колкото и да бъде увеличена пътната такса, пътната мрежа не се подобрява".

Това мнение изрази Магдалена Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи за увеличението на винетките от 1 август 2026 година - предложение в проектобюджета за 2026 на финансовия министър Гълъб Донев в правителството на Румен Радев. Още: Винетките от 1 август 2026.: Гълъб Донев с лоша новина за джоба на българина (ВИДЕО)

Ще има ли протести?

"Не сме обсъждали евентуални протестни действия или подкрепа на протестни действия заради план-сметката на държавата. Бюджет 2026 има своите недостатъци, така че ние сме направили каквото е необходимо от гледна точка на това да изпълним ангажиментите си", коментира тя. 

По думите ѝ не трябва да се разширява, а да се намали обхватът на тол системата. Правителството предлага точно обратното - разширяване обхвата на тол системата, добави Магдалена Милтенова.

Милтенова изтъкна, че пътната инфраструктура е много важна и събраните средства трябва да бъдат инвестирани правилно и в тол системата. "Първо е личната отговорност на всеки един от нас и след това може да дойдат и рисковите ситуации. Камионите се движат в 90 км/ч и не трябва да се превишава скоростта", посочи Милтенова. 

Още: След поскъпването: Ето колко ще струват винетките от 1 август 2026 г.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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