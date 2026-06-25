Не получила право на защита: Директорът на НДК поиска от ВАС ново разглеждане на делото за конфликт на интереси

След като Върховният административен съд (ВАС) потвърди конфликта на интереси при директора на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Татарова, заради договор, подписан с дружество, представлявано от нейния син, от НДК изпратиха позиция на директора, в която се казва, че тя е депозирала молба пред ВАС за отмяна на постановеното решение и връщане на делото за ново разглеждане поради нарушено право на процесуална защита. "Според изложените аргументи съдебното производство е приключило без да се даде възможност на упълномощения от нея адвокат да упражни правото ѝ на защита в открито съдебно заседание на 20.05.2026 г.", се казва в позицията, разпространена до медиите.

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В текста се посочва, че приетото за установено от съда, без да се изследва обективна правна действителност, противоречи на принципите на законосъобразността и правната сигурност. "То превръща института на конфликта на интереси в средство за упражняване на натиск, а не за законосъобразен контрол.". Според информацията молбата на Андрияна Татарова е подадена на основание чл. 239, т. 5 от Административно-процесуалния кодекс, който предвижда, че постановеното решение подлежи на отмяна, когато страната по делото е "била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана".

Снимка: Национален дворец на културата/Facebook

Според Татарова ВАС е постановил решение по казус "с изключителна обществена значимост", но без една от страните да получи възможност за пълноценно процесуално представителство в съдебната зала. "Правото на защита не е административна формалност, а е едно от основните конституционни права на всеки гражданин на Република България и гаранция за справедлив процес", се казва в позицията, изпратена от НДК.

В текста се посочва още, че в такива случаи, в които дадено дело се разглежда и решава без възможността на едната страна да бъде ефективно представлявана и изслушана в съдебната зала, "неизбежно възникват въпроси за равнопоставеността на страните и за реалното упражняване на правото на защита". Твърди се, че възникват съмнения дали решенията се взимат предварително, без да бъдат чути всички факти и доказателства.

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"Тревожен е фактът, че редица представени доказателства и възражения не са получили необходимото обсъждане, а спорът постепенно се е свел до формално тълкуване на обстоятелства, без да бъде изследвано дали действително е налице лична облага, влияние върху служебни решения или реално увреждане на обществения интерес", пише в позицията на изпълнителния директор на НДК. "Никой не следва да бъде осъждан в общественото пространство или санкциониран институционално въз основа на предположения, внушения или презумпции", се казва в края на текста.

Защо Татарова е в конфликт на интереси

Източник: Министерство на културата

С решение от 24 юни 2026 г. тричленен състав на ВАС остави в сила решение на Административен съд София-град и потвърди санкциите, наложени от тогавашната Комисия за противодействие на корупцията.

Случаят е от 28 май 2024 г., когато в качеството си на изпълнителен директор на "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД Андрияна Татарова подписва договор с дружеството "7АРТ" АД за предоставяне на зала №2 "Азарян". Договорът е сключен за подготовка, реализация и заснемане на спектакъла "Галерия Стриндберг", като стойността му е 2070 лева. Според решението на антикорупционната комисия насрещната страна по договора е била представлявана от Дани Дамянов - син на Татарова. Освен това той е член на Съвета на директорите на "7АРТ" АД и притежава 27,34% от капитала на дружеството.

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Заради това Комисията за противодействие на корупцията е установила конфликт на интереси и е наложила на Татарова глоба от 5000 лева. Освен санкцията е постановено и отнемане в полза на държавата на 476,40 лева - сумата, представляваща нетното ѝ дневно възнаграждение за деня, в който е подписан договорът.

Директорът на НДК е оспорила решението пред съда, но както Административният съд София-град, така и Върховният административен съд приемат, че са налице всички законови предпоставки за конфликт на интереси.