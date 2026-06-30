"Невероятно“: Първият патрул разказа за детето, спасило майка си на магистрала "Струма"

Около 12 часа е получен сигналът от дежурната част. "Разбрахме, че лек автомобил се управлява от 12-годишно дете от София към Перник, тъй като на майка му ѝ прилошало. Насочихме се по най-бързия начин към мястото за установяване на колата. Нямахме номера ѝ, а само визуално описание, информацията беше оскъдна. При обхода на магистралата открихме автомобила около 14 км в посока Перник. Той вече беше спрял. Oбезопасихме го в аварийната лента. Шофьорката беше на около 40 години", разказа комисар Васко Стефанов от ОД на МВР - Перник в ефира на Нова телевизия.

"Уникално дете, в такава ситуация да запазиш хладнокръвие и самообладание е страхотно", каза полицаят.

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Инспектор Денис Чолев допълни, че майката е била във видимо лошо здравословно състояние. "Жената беше трудно контактна, а момиченцето - много притеснено. Направихме всичко възможно да го успокоим, тъй като искахме и да разберем какво точно се е случило", обясни той.

Припомняме, че 12-годишно момиче предотврати тежка катастрофа на магистрала "Струма", след като майка му получила инсулт и загубила съзнание зад волана. Детето успяло да поеме управлението на автомобила, да подаде сигнал на телефон 112 и да следва указанията на полицията, докато безопасно отбие в аварийната лента.