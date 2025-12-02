Спешна помощ: Пострадалите са добре, имаше фалшиви сигнали

Сблъсъците на протеста в София вчера представляваха риск за мнозина, но тежко пострадали и хора в животозастрашаващо състояние след ексцесиите няма. Това заяви говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска.

Линейките са направили 22 курса по време на демонстрацията. 11 коли на Спешната помощ са били на терен, а 3 - в мобилизация, като по-късно се е наложило да се включат.

Пострадали в болници, фалшиви сигнали

Още: София след погрома: Потрошени улици, контейнери, трамваи

Сунгарска заяви, че 10 души са транспортирани до болници за консултация.

9 души са прегледани и са оставени на място. На тези, на които се е наложило, е оказана медицинска помощ.

Шестима души пък са разкарвали спешните екипи напразно, тъй като не са заварени на мястото, от което е подаден сигналът, коментира още говорителят на Спешна медицинска помощ в София, предаде БТА.

Протестът в София изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет вчера. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. както в София, така и в редица други градове на страната - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Велико Търново, Добрич, Благоевград, Сливен и др.

Още: След инцидента от снощи, проблемите с тока в София продължават и днес

Организатор на недоволството бяха "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година.

В късните часове в столицата имаше и безредици, провокации, вандализъм и сблъсъци с полицията.