Прогноза за времето - 3 юли 2026 г. (петък)

През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво. Отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София - около 26°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се повиши, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Краткотрайни валежи и бури в планините

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони явленията ще са интензивни. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

Дъжд и по морето

Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, главно по северното крайбрежие и временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: НИМХ