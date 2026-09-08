Новите влакове на БДЖ станаха обект на вандализъм, глобата е смешна

Новите влакове на БДЖ, които бяха пуснати през август, бързо станаха обект на вандализът, като бяха надраскани с графити. Първият случай беше в Благоевград, а вторият – в Перник. От БДЖ заявиха, че ще предприемат мерки за опазването на влаковете отвън, особено на местата, на които композициите пренощуват, за да не бъдат отново изрисувани. Оказа се обаче, че проблемът не е само отвън. Има сигнали също за лоша хигиена и замърсяване вътре в самите вагони.

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"Най-честите прояви във влаковите състави е замърсяване с отпадъци от храна, бутилки, разливане на течности по пода, замърсяване на седалките и неправилно използване на тоалетните. Така се налага допълнително време и ресурси за почистване", посочи ръководителят на отдел "Сигурност" при "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД Ивайло Харалампиев в ефира на Нова телевизия.

Той разказа, че преди няколко дни била обрисувана и вътрешната стена в една от новите мотриси с маркер. Имало и опит за отнемане на част от стъклена преградна стена, но извършителите не могли да демонтират самото стъкло. „Ако служителите не го бяха забелязали, това можеше да доведе до сериозен инцидент”, смята Харалампиев.

В новите влакове има и вътрешно, и външно видеонаблюдение. "Записите са предадени на МВР и извършителите на вандалски актове ще бъдат установени", добави той.

По време на движене на влака има превозна бригада, която следи за поведението на пътниците. Тя се състои от началник и 2-3 кондуктори. Когато те установят замърсяване, налагат глоба от 5 евро.