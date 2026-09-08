Врагът вкъщи и как се стигна до убийството в Исперих: Толерантни ли сме към домашното насилие и кой може да сигнализира

Двойно убийство и самоубийство беше извършено в Исперих. По първоначална информация баща е убил двете си дъщери, след което е сложил край на живота си. Трите тела бяха открити в жилище в града. Горещата тема и резултатите, които предизвикаха трагедията, коментираха експерти. Още: Иван Демерджиев с важни подробности за убитите момичета в Исперих

Надежда Стойчева, ръководител на Фондация "Анимус" посочи, че лекари, учители, психолози, социални работници и полицаи трябва да взаимодействат помежду си, че ако има риск за живота на някого от семейството, трябва да се работи в синхрон и да бъде създадена карта.

Кой е врагът вкъщи?

Снимка: БГНЕС

Още: Нови разкрития: Бащата на убитите в Исперих момичета проиграл парите за кола в казино преди трагедията

"В Разград има две организации, които могат да работят с жертви и извършители", коментира тя в студиото на bTV.

Имало е възможност да бъде оценен рискът навреме, смята Стойчева, според която просто някой е трябвало да се намеси.

Според нея извършителят на престъплението е можело да остави децата при майката. "Той има психопатно мислене, което не е адресирано навреме", добави Надежда Стойчева.

Тя е на мнение, че много хора са знаели за това нещо - много сме толерантни към домашното насилие и не можем да го назовем с истинските му думи. "Случаите стават все по-тежки и по-тежки, защото домашното насилие се неглижира. Всяка четвърта жена става обект на домашно насилие", изтъкна Надежда Стойчева.

Криминалният психолог Габриела Симова коментира, че има много фактори, които се струпват в един даден момент и се получава срив на личността, при която агресията надделява.

Още подробности за кръвавата драма в Исперих - по случая е започнало разследване за убийство. Момичетата са на 10 и 17 години. Те са били открити в къща в Исперих, която е собственост на техния дядо по бащина линия. Баща им, на 43-44 години, е намерен обесен в постройка в имота.

Двете момичета са убити с нож. Оръжието е намерено на местопроизшествието. При първоначалния оглед не са установени следи от насилие или данни за фрактури по телата на децата. Според прокурора това може да означава, че са били нападнати от баща им, докато са спели. Къщата е била заключена, а ключът е намерен в дрехите на починалия баща. На този етап няма данни за намеса на външно лице.

Около два месеца преди трагедията майката е напуснала домакинството и се е преместила в родното си село, но е продължила да работи в Исперих. Тя е търсила децата, но след като не е успяла да се свърже с тях по телефоните, предположила, че са извън обхват или са на почивка.

Трагедията е била установена от дядото на момичетата. Той е забелязал, че те не са в дома му, но първоначално предположил, че синът му ги е завел на почивка. След като телефоните им били изключени, влязъл в къщата и открил сина си обесен, а впоследствие били установени и телата на двете момичета.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около смъртта на тримата и мотивите за извършеното престъпление.

Още: Кошмар: Откриха мъртви трима души в Исперих