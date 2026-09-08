Борисов показва, че ГЕРБ не е добре

Думите от заглавието са на бившия депутат от "Обединени патриоти" Александър Сиди, изречени в студиото на bTV. Той смята, че ако ГЕРБ, въпреки че са втората по големина партия, тяхната електорална тежест може да спадне допълнително на предстоящите президентски избори. Освен това, според Сиди, не е ясно защо е този "неистов рев" на Бойко Борисов, който въпреки че ПП-ДБ го "чегъртаха" и арестуваха, иска да има общ кандидат за президент с тях. Още: ВМРО обявиха подкрепа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Ще издигне ли ГЕРБ кандидат-президент?

Снимка: БГНЕС

Според Сиди мечтата на ПП-ДБ е да покаже, че е истинската опозиция и поради тази причина е необходимо ГЕРБ да издигне кандидат за президент.

Сиди обаче е на мнение, че балотажът на президентските избори е сигурен. Няма някаква сериозна интра на изборите за президент и навлизането на ГЕРБ, ако има такова, може да промени играта на изборите, каза още народният представител.

Политологът Георги Проданов посочи, че ако ГЕРБ не издигне кандидат за президент, ще бъде в полза на Андрей Гюров и Георги Кандев. Той смята, че има двуполюсен модел на предстоящите президентски избори.

Проданов също смята, че може да има балотаж на президентски избори.

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