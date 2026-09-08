Спорт:

Септември започва с температури над нормата: Проф. Рачев с прогноза до средата на месеца

08 септември 2026, 7:45 часа 454 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Септември започва с температури над нормата: Проф. Рачев с прогноза до средата на месеца

Това е най-топлото лято, откакто се водят метеорологични наблюдения, заяви френската метеорологична служба. От другата страна Сидни казаха, че това е най-топлата зима. Така че си е топло. Времето в Европа се нормализира, а при нас идва топла вълна и в петък се очакват жеги. 5 градуса е над нормата е този септември. Ще продължи да е топло и морето, без захар, но с малко мед. Очаква се зимата в България да е динамична – топла, но дъждовна. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Лятото още не си е отишло: Николай Василковски с прогноза до средата на септември

„За 15 септември прогнозата се върти – ту ще вали, ту няма да вали. По европейския модел над България ще е суша. Река Дунав продължава да се понижава. Американският модел пък е още по-постен – няма никакви валежи. Засега 80% няма да вали на първия учебен ден“, каза той.

По думите на синоптика до петък ще е топло, след това идва есенно време. Но дали ще има валежи, не се знае. Така ще е до 20 септември.

Времето днес

Във вторник ще бъде слънчево, в сутрешните часове - хладно. Mинималните температури ще бъдат между 11 и 18 градуса, в София около 12 градуса, а максималните ще са между 27 и 32 градуса, в София – около 29 градуса.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България – разкъсана висока. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България – от изток-югоизток.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето Георги Рачев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес