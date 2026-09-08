Септември започва с температури над нормата: Проф. Рачев с прогноза до средата на месеца

Това е най-топлото лято, откакто се водят метеорологични наблюдения, заяви френската метеорологична служба. От другата страна Сидни казаха, че това е най-топлата зима. Така че си е топло. Времето в Европа се нормализира, а при нас идва топла вълна и в петък се очакват жеги. 5 градуса е над нормата е този септември. Ще продължи да е топло и морето, без захар, но с малко мед. Очаква се зимата в България да е динамична – топла, но дъждовна. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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„За 15 септември прогнозата се върти – ту ще вали, ту няма да вали. По европейския модел над България ще е суша. Река Дунав продължава да се понижава. Американският модел пък е още по-постен – няма никакви валежи. Засега 80% няма да вали на първия учебен ден“, каза той.

По думите на синоптика до петък ще е топло, след това идва есенно време. Но дали ще има валежи, не се знае. Така ще е до 20 септември.

Времето днес

Във вторник ще бъде слънчево, в сутрешните часове - хладно. Mинималните температури ще бъдат между 11 и 18 градуса, в София около 12 градуса, а максималните ще са между 27 и 32 градуса, в София – около 29 градуса.

В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България – разкъсана висока. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България – от изток-югоизток.