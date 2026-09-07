Най-важните новини за деня: 7 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 септември 2026 година:

В ГАЗА НЕ ДОНЕСОХТЕ МИР, ПУТИН ВИ ПРАВИ НА ГЛУПАЦИ: ВЪПРОСИТЕ В КИЕВ, КОИТО ЗАКОВАХА УИТКОФ И КЪШНЪР (ВИДЕО)

Дипломатическата активност на САЩ на 5 и 6 септември относно това да се стигне най-после до мир в Украйна безспорно привлече вниманието на цял свят. И докато при визитата в Москва на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, пратениците на американския президент Доналд Тръмп, нямаше истинска пресконференция, то по време на визитата им в Киев нещата стояха доста по-различно. Двамата се сблъскаха с доста неудобни журналистически въпроси.

ПОСЛАНИЕ ОТ ЕС: ПУТИН Е ПРАВ, ТРЯБВА ДА ИЗЧЕЗНАТ ПЪРВОПРИЧИНИТЕ ЗА ВОЙНАТА В УКРАЙНА. ПЪРВАТА Е ТОЙ (ВИДЕО)

Серия от добри пожелания за мир – и все още нищо, което да прилича поне на обещание от Путинова Русия. Това е краткото заключение от двата дни на дипломатически совалки в Москва и Киев на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп.

ГУР С МРАЧНА ПРОГНОЗА: РУСИЯ РАЗПОЛОЖИ "ОРЕШНИК" В БЕЛАРУС, ИМА РЕСУРС ЗА ВОЙНА ЗА ОЩЕ 2 ГОДИНИ

Подразделения от 101-ва ракетна бригада на въоръжените сили на Русия вече са разположени на територията на Беларус, като те имат на въоръжение ракетната система "Орешник". Това заяви началникът на Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Олег Иващенко.

ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ НА НОЖ С ДЪРЖАВАТА: НАСТОЯВАТ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СКАНДАЛНАТА МЕТОДИКА ЗА ЦЕНИТЕ

Сериозно напрежение между държавата и хранителната индустрия. 15 браншови организации изпратиха остро писмо до вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, с което поискаха оттегляне или радикално преработване на спорната методика за определяне на "справедливи стойности" на основните храни.

АзГ ПЕЧЕЛИ ВОТА В САКСОНИЯ-АНХАЛТ, НО СЕ РАЗМИНАВА С АБСОЛЮТНАТА ВЛАСТ

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) обяви победа в Саксония-Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция. АзГ получава 39 места в парламента на източната германска провинция, а за пълно мнозинство им трябват 42 - а това е ключово, защото нито една от останалите партии, влизащи в местния парламент, не иска да се коалира с крайнодясната формация и да прави местно правителство.

ОФИЦИАЛНО: ЛЕВСКИ ИЗПРЕВАРИ ЛУДОГОРЕЦ И ВЕЧЕ ИМА НАЙ-СКЪПИЯ СЪСТАВ В БЪЛГАРИЯ

Левски вече е клубът с най-скъп състав в българския футбол. Това показва новият ъпдейт на специализирания портал Transfermarkt. За първи път от много години "сините" излизат начело по обща пазарна стойност, изпреварвайки дългогодишния лидер и 14-кратен пореден шампион на страната Лудогорец. Разликата между двата гранда обаче остава минимална, като трети се нарежда съставът на ЦСКА.