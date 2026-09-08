Горещ ден в ЦИК: Партиите на финалната права за регистрация, излизат първите инициативни комитети

Ден преди крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори се очаква решението на ГЕРБ дали партията ще издигне свой кандидат. Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов обяви, че в партийните редици има спорове по въпроса, затова крайното решение трябва да стане ясно днес. Още: ВМРО обявиха подкрепа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев

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Документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) днес ще внесат и от партия МЕЧ, които издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов.

Междувременно инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. Очаква се днес официално да бъде обявено учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на сегашния държавен глава Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

В четвъртък, 10 септември, ще бъде учреден и комитетът, който ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев. Повече информация около организацията на вота ще бъде представена на днешния брифинг на Централната избирателна комисия.

Вече стана ясно и колко ще ни струват президентските избори. Тяхната стойност възлиза на 116, 9 млн. евро. Сумата е заложена в план - сметката за изборите, която правителството на Румен Радев одобри на Министерски съвет. Съгласно Изборния кодекс план-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден, а средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации, не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

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