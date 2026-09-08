В ГЕРБ вече има 2 центъра на власт: Политолози за президентските избори

Какво е инициативното на инициативните комитети? Това е една изкуствена фигура в българското законодателство. От друга страна, колебанието на ГЕРБ да издигне кандидат показва, че партията трябва да избира между две лоши решения, както и да балансира между два новосформирани центъра на власт.

Около този извод се обединиха Боряна Димитрова, социолог с дългогодишна практика в социалните и политически проучвания, и доц. Димитър Ганев, политолог и политически коментатор, по повод предстоящите президентски избори.

"Изкуствена фигура в българското законодателство"

"Инициативните комитети не са тези, които издигат, а тези, които биват посочени от обявилите се кандидат-президенти. Какво е инициативното на инициативните комитети? Това е една изкуствена фигура в българското законодателство", категорична беше Боряна Димитрова.

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Всеки един инициативен комитет безспорно е създаден от известни и популярни личности, които трябва да дадат знак към избирателите какви са общностите, които подкрепят тази двойка, добави тя.

Димитрова уточни, че не инициативните комитети са определящи във вота за президент, а водещотото е кандидат-президентската двойка.

По думите на Ганев инициативните комитети са част от предизборната кампания и те са инструмент на кандидатите да покажат някаква дистанция от строго партийната подкрепа, която имат.

"Президентските избори са специфичен тип избори. Всеки се стреми към победата и ти трябва да разшириш много над твоята партийна подкрепа. Инициативният комитет ти дава тази възможност. Във всеки инициативен комитет ще видите, че има хора от всички политически пространства, за да могат да отправят послания към различни групи", заяви той.

Източник: БГНЕС

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Според него е много важно коя партия те подкрепя. "Защото балотажите в последните 35 години винаги са били на кандидати, подкрепени от двете големи партии. Изключение е само Волен Сидеров. Ако някой от кандидатите е подкрепен от инициативен комитет, но не е подкрепен от водеща партия, шансът му за достигане на балотаж е минимален", категоричен беше политологът.

Два центъра в ГЕРБ

Експертите коментираха позицията на ГЕРБ в колебанието на партията дали да издигне кандидат.

"Пред 2-3 седмици стана ясно, че има ясно позициониране на 2 групи, на 2 крила в ГЕРБ. Едното е структурирано около централното ръководство, около хората, които чертаят парламентарното поведение на партията. Това крило вижда по-големия риск от участието на ГЕРБ на изборите. Другото крило е структурирано основно около активните структури и хора по места, които мислят в перспектива местни избори. За тях е важно избирателите да бъдат организирани и да не се отливат от партията", заяви Димитрова.

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По думите й ГЕРБ е изправен пред избора от една страна да претърпи електорална щета от неучастие на изборите, а от друга - да претърпи щета по отношение на местните структури.

За първи път се очертаха 2 потенциални центъра на власт - единията около Бойко Борисов, а другият център е около Делян Добрев, уточни тя.

Димитрова заяви, че според нея над 50% е шансът ГЕРБ да не издигне кандидат

Според Ганев Борисов е пред дилема от 2 лоши решения. "Има го и притеснението от третото място - само 5-6 месеца след парламентарните избори, когато ГЕРБ бяха твърдо втори, сега да се окажат на трето място", добави той.

Според него всички усилия на ГЕРБ трябва да са насочени към местните избори, защото резултатите от тях ще предопределят бъдещето му

Разликата в кампаниите

Двамата обсъдиха и разликата във воденето на кампаниите на двете основни двойки кандидати.

"Илияна Йотова се е позиционирала в една традиционалистка и церемониална роля, в която да е близо до хората. Двойката Гюров-Кандев показват друга стратегия- на модерните алтернативи на Фейсбук и Тик-ток кандидати, които апелират към младите избиратели. Тази кампания изглежда малко пресилена и изкуствена", заяви Димитрова.

Тя уточни, че младите хора много по-слабо участват в изборите и не се водят от програмите на традиционните политици. "Социологически си търсиш нови групи, които се идентифицираш по различен начин", обясни тя.

Огромно предимство на Йотова е нейната разпознаваемост, допълни тя.