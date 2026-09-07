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Прогноза за времето - 8 септември 2026 г. (вторник)

07 септември 2026, 18:31 часа 709 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Прогноза за времето - 8 септември 2026 г. (вторник)

Какво време ни очаква във вторник? През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта - хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България – разкъсана висока. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България – от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София – около 29°.

В планините 

В планините ще бъде слънчево, след обяд над Стара планина с разкъсана висока облачност. По високите части ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието 

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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