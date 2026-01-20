НСО търси охранители

От нови служители има нужда Националната служба за охрана (НСО). Тя търси да назначи 20 души на длъжност "младши сътрудник-охранител", съобщиха от службата.

Документи за кандидатстване се подават от 20 януари до 9 март включително.

Има някои изисквания, които желаещите трябва да покриват. Свободните 20 длъжности за охранители в НСО са за кандидати до 32 години със завършено средно или по-високо образование. Новопостъпилите служители преминават начално военно обучение и първоначална професионална подготовка.

Изпити и интервю очакват кандидатите

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани, неосъждани, физически и психологически пригодни, както и да притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория "B". Те ще преминат през изпит за установяване на физическата подготовка, психологическо изследване и заключително интервю.

Всеки работен ден от 9:00 часа до 11:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа желаещите могат да подадат документите си в приемната стая на контролно-пропускателния пункт на НСО на адрес: гр. София, бул. "Черни връх" № 43.

Повече информация за конкурсните процедури, изискванията към кандидатите, нормативите, които следва те да покрият, както и необходимите документи, са публикувани в раздел "Кариера в НСО/Конкурси" на интернет страницата на НСО.

През юни миналата година НСО обяви конкурс за 30 нови служители на сержантски длъжности – 20 охранители и 10 шофьори.