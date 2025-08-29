Призив за Народен съд: Волгин засега печели делото, стигна дори по-далеч с думите си

Бившият журналист от Българското национално радио (БНР) и настоящ евродепутат от "Възраждане" Петър Волгин е спечелил на първа инстанция делото, което бе заведено срещу него по колективен иск. То касае скандално изказване на настоящия член на групата "Европа на суверенните нации" в ЕП за Народния съд. Още когато работеше в БНР през 2023 г., той написа публикация във Facebook, насочена към банкера и бивш зам.-министър на икономиката Левон Хампарцумян: "Достатъчно е да погледаш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като Хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има Народен съд".

Две години по-късно Софийският градски съд е отсъдил в полза на Волгин, похвали се самият той в профила си във Facebook. Според него това е знак, че съдът "защити свободата на словото". Решението може да бъде обжалвано.

Още: 102-годишна жена заведе дело срещу Петър Волгин заради скандално изказване за Народния съд

102-годишна жена заведе иска срещу Петър Волгин

Вдовица на мъж, убит и захвърлен в масов гроб по време на комунистическите процеси от 1944-45 г., инициира колективния иск срещу тогавашния журналист и настоящ евродепутат. В исковата си молба жената от Лом разказва, че мъжът ѝ, тъкмо завърнал се от фронта в Македония, бил привикан в кметството и никога повече не бил видян. Тя остава сама с малкия им син.

По време на комунистическия режим двамата живеят тежко, на сина ѝ не е позволено да учи висше образование, семейството е считано за "враг на народа", спряна е пенсията на тъста на изчезналия, а тя и семейството ѝ са следени от Държавна сигурност.

Още: Човек от ГЕРБ бие по богатство другите ни евродепутати, двама от "Възраждане" държат десетки хиляди в евро

Жената претендираше за 1000 лв. от Волгин за непозволено увреждане. Искът ѝ първоначално бе 5001 лв, но е предявен частично, защото тя казваше, че не може да си позволи държавната такса от 4% върху цялата сума. Това съобщи през 2003 г. депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков, който се с свърза с адвоката на дамата и бе поет ангажимент да се увеличи размерът на иска до възможния таван. Самият Пейков застана зад колективния иск.

Снимка: European Union

Волгин признава, че от 8 години иска Народен съд

Според решение на Софийски градски съд Волгин печели гражданското дело. "Винаги се радвам, когато българската съдебна система работи справедливо и когато защитава плурализма", пише той и признава, че публикацията, насочена срещу Хампарцумян, не е била единственият му подобен пост.

Още: Трима български евродепутати гласуваха против еврозоната

"В няколко свои публикации във Фейсбук през последните осем години твърдя, че днес в България трябва да се проведе Народен съд, пред който да застанат редица представители на политическия, икономическия, финансовия и медиен елит през последните 35 години. В резултат на изопаченото и манипулативно тълкуване на това мое схващане, няколко десетки души, наследници на осъдени от Народния съд хора, заведоха колективен иск срещу мен и поискаха да им платя 100 000 лева/!?/ Обвиняваха ме, че съм оправдавал "комунистическия Народен съд" и съм "възхвалявал комунизма". Разбира се, че никога не съм възхвалявал комунизма", твърди Петър Волгин.

Той признава, че по времето на комунизма "тогавашните власти искаха да бъда изправен пред военен съд заради критиките си към режима на Тодор Живков". Народният съд от 1944-1945 г. е издал "както справедливи присъди, така и неправомерно е осъдил немалко хора", признава още евродепутатът, но не се разграничава от призивите си от последните години.

Още: Австрийски евродепутат към Волгин: В Австрия за такива думи щяхте да сте на съд (ВИДЕО)

Народният съд, който е използван за политически мотивирано ликвидиране на над 2700 души в периода 1944-45 г. Има и екзекутирани без присъда хора.

"Съдебният състав, който гледаше колективният иск срещу мен, съвсем правилно е отбелязал, че правото на собствено мнение не е забранено и съответно няма как да бъда осъден, задето съм изказал лична позиция. Хората, завели колективния иск срещу мен, сега трябва да платят разноските по делото. Надявам се, че тези лица, едно от които посочих по-горе, които подведоха въпросните хора да заведат това дело, сега ще им дадат парите", пише Волгин във връзка с Манол Пейков.

Още: "Дийпфейк" на Волгин в ЕП: Колективният Изток знае, че не може да победи Украйна (ВИДЕО)