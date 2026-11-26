Световноизвестният шеф готвач и съветник към Комисията по земеделието, храните и горите Силвена Роу написа отворено писмо до българските медии, в което разкритикува освен цената, и качеството на нашумелите напоследък мекици от коледния базар в София.

Според нея въпросните мекици представляват нова "измислена и напълно извратена версия на традиционното българско ястие".

"1000 калории, ултрапреработени продукти, многократно нагрявана мазнина - всичко това под името на българската мекица", коментира тя.

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"Не ви ли се струва странно, че всички коментирате цената на храната по коледните базари в София, но почти никой не коментира КАКВО всъщност се продава? Говорим за едни от най-светлите празници в годината. Време, в което хората се събират, празнуват и, съвсем естествено, си позволяват да хапват повече. Но защо трябва да започваме празничния сезон с храна с толкова ниска хранителна стойност и толкова съмнително качество? Уличната храна не е задължително да бъде нездравословна. Има огромна разлика между нещо прясно приготвено, вкусно и направено с качествени продукти, и пържено тесто, гарнирано с индустриални, ултрапреработени съставки", добави тя.

"Много калории, ниска хранителна стойност"

Според нея въпросната модерна версия на българската мекица е комбинация от пържено тесто, рафинирани въглехидрати, мазнина и ултрапреработени месни и млечни продукти.

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"Много калории, но изключително ниска хранителна стойност. Липса на витамини и минерали. Е защо ядем тогава? В зависимост от размера на порцията и количеството мазнина, което е абсорбирала мекицата по време на пърженето, а знаем, че тестото действа като гъба и поема мазнината, една такава гарнирана мекица може ориентировъчно да достигне между 900 и 1000 kcal, а понякога и повече! И тук идва въпросът за размера. Откога българската мекица се превърна в нещо като Неидентифициран летящ обект? Толкова огромна, натрупана с всевъзможни индустриални добавки! Истинските български мекички винаги са били малки, леки и хрупкави. Очевидно е, че трябва да предложиш огромна порция, за да оправдаеш цена от 10 евро. Но повече количество не означава повече качество, нито повече хранителна стойност. Защо трябва да копираме чужди модели и едновременно с това да бастардизираме собствената си кулинарна традиция? Това не е модернизация на традицията. Това е подмяна на традицията", категорична е шеф Роу.

По думите ѝ българската мекица има своето достойно място в нашата кухня. "Приготвена с качествени продукти и поднесена по традиционния начин, с малко хубаво българско сирене, мед или орехи, или просто с леко поръсване на пудра захар, тя е част от кулинарната ни идентичност. Не е необходимо да я превръщаме в огромно пържено тестено изделие, покрито с колбаси, индустриални сирена и сосове", пише още тя.

Силвена Роу отправи апел към медиите, организаторите на коледните базари и институциите. "Нека започнем да говорим не само за цените, но и за качеството на храната, която предлагаме на хората. Храната не е просто нещо, което слагаме в чинията си. Тя е информация за нашите клетки. Тя влияе върху метаболизма, чревната микробиота и дългосрочното ни здраве. А по време на празниците, когато така или иначе сме склонни да прекаляваме с количествата, изборът на качествена храна е още по-важен. Нека имаме повече уважение към собствената си кулинарна традиция, към българските производители и към здравето на хората. Коледните базари трябва да бъдат място, с което се гордеем, място, което празнува българския вкус, сезонните продукти и нашата култура. Защото празникът трябва да бъде празник и за нашето здраве", призова тя.