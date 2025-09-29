От отрицателни до летни температури. Месечна прогноза за времето за октомври 2025 г.

През октомври времето ще напомни за зимата, но и ще ни успокои с дни, в които температурите ще са почти летни. Според синоптиците през октомври 2025 г. средната месечна температура да бъде около нормата, която в равнините е между 11˚ и 15˚, по високите полета - между 10˚ и 13˚, в планинските райони - от 0˚ до 7˚. Най-високите температури през октомври ще бъдат между 25° и 30°, а най-ниските - между минус 3° и 2°, по-високи в източните райони, показва прогнозата за времето за месец октомври 2025 г.

Валежи

Месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 л/кв.м., а за югоизточните райони е между 50 и 100 л/кв.м. През първото десетдневие от октомври динамиката на атмосферните процеси ще бъде повишена. През повечето дни ще преобладава облачно време. През периода 2-5-и октомври и в края на десетдневието, под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони, ще се създаде валежна обстановка. На много места се очаква валежите да бъдат значителни. Температурите през десетдневието ще бъдат близки и по-ниски от обичайните.

След второто десетдневие

През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще се определя от антициклонален тип циркулация. Температурите през десетдневието относително ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми. При изяснявания минималните температури на много места в страната ще се понижават до и под 0˚ и се очаква образуването на слани. Ще преобладава слънчево време, на места в равнините и котловините в часовете до обяд ще има ниска облачност или мъгла. Вероятност за преминаване на атмосферни фронтове със слаби превалявания и относително понижение на температурите има около 15-и, 20-и октомври и в края на месеца, показва прогнозата, изготвена от гл. ас. д-р Красимир Стоев – синоптик в НИМХ.

