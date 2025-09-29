Една от най-големите легенди на Ман Юнайтед се обърна срещу Рубен Аморим

Една от най-големите легенди на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни няма вяра, че Рубен Аморим е мениджърът, който ще оправи нещата в клуба. Бившият английски нападател смята, че духът е напуснал отбора. Португалецът Аморим е спечелил 34 точки от 33 мача във Висшата лига, като загуби срещата с Брентфорд с 1:3 в събота.

Уейн Рууни вече не вярва на Рубен Аморим

Рууни, който е голмайстор на Юнайтед за всички времена, каза, че отива на мачовете с нагласата, че отборът ще загуби и усеща, че някои от футболистите не заслужават да представляват клуба. Въпреки слабата форма и отпадането от четвъртодизионния Гримзби за Купата на Лигата, мениджърът все още има подкрепата на ръководството.

"Не знам какво се случва", каза 39-годишният Рууни в подкаста на Би Би Си. "Опитах мениджърството и не се получи много добре. Аморим е на моята възраст и все още е млад треньор, сигурен съм, че има страхотна бъдеще, но това не е Манчестър Юнайтед", смята англичанинът. "Честно се надявам, че той може да промени нещата, но след всичко, което видях, нямам вяра повече у него", добави Рууни.

Аморим бе назначен за наследник на Ерик тен Хаг миналия ноември, след като спечели две титли на Португалия със Стортинг Лисабон. Юнайтед направи най-лошия си сезон през миналата компания, като завърши на 15-о място - най-слабото им класиране след отпадане от елита през 1974.

"Не разпознавам футболния клуб", призна Рууни, който е спечелил пет титли с "червените дяволи". "Не виждам играчите да се борят, не виждам характер, не виждам желание за победа. Отивам да гледам мачовете, като очаквам загуба или може би да вземем точка. Духът е напуснал клуба. Има нужда от нов мотор, от нов полъх, от нещо, което да размърда клуба", смята Рууни.

"Това, което се случва, не е само по вина на мениджъра. Играчите не заслужават да носят фланелката и от това боли", категоричен е той.

Рууни е вкарал 253 гола в 559 мача за Юнайтед между 2004 и 2017. "Културата на този клуб си е отишла. Виждам го всеки ден. Виждам, че хора напускат клуба, тръгват си", каза бившият капитан на Англия.

"Двете ми деца са в академията на клуба и наистина се надявам това да не ги засегне. Това, което виждам, не е Манчестър Юнайтед", завърши Уейн Рууни.

Манчестър Юнайтед, който е 14-и в класирането, ще играе домакински мач срещу Съндърланд в събота, преди да гостува на Ливърпул след октомврийската пауза за националните отбори.

